要房東「因疫情減店租」遭不讀不回 網友直言：別痴心妄想

因本土疫情嚴峻，各個行業都備受衝擊，但在這艱苦的環境下，仍有許多網友分享自己的「佛心房東」，不僅主動表示減租金外，更貼心的詢問租客的經濟狀況，對此便有一位在外租店面的網友分享，自己十分羨慕別人都有一個好房東，因為自己的房東到現在不但不接電話，也不回簡訊，並貼上一張訊息對話截圖，表示想要房東在疫情嚴峻之際，能些微減低店租「為彼此製造雙贏的機會」。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上發文說明，自己在此地址租超過10年，房東在此生活至少40年以上，並沒有房貸問題，且房東在附近最少5間店面出租，所以沒有生活上的問題，而從隨文附上的截圖訊息可見，原PO希望房東能否在這疫情嚴峻之際，稍微降低房租，讓彼此都獲得雙贏的局面。

對此，他也補充道，「所謂雙贏也是建立在我會繼續租下去，他不需要另外再找房客的情況下」。此文一出，不少網友便紛紛炮轟回應表示「這樣房東會很尷尬的，而且你說的雙贏，房東贏在哪邊？（好奇）」、「房東能不漲價就不錯了」、「道德綁架，真不錯」、「照這樣來說，房客做生意有賺錢的時候有分房東嗎？」

但原PO也回應說明，自己並沒有想要公審房東，且深知對方也沒有義務降租，並自認不是奧客，會如此一直堅持租在這裡做生意，只是放不下這裡的老客人，畢竟在這裡經營了12年。