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避難台東淨土？北部民眾問「長住一個月」 民宿業者傻眼回絕

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠疫情增溫，有台東民宿業者爆料北部民眾希望到台東避難，長住一個月，卻忽略跨縣市移動恐成疫情破口，讓業者直搖頭。本報資料照片
新冠疫情增溫，有台東民宿業者爆料北部民眾希望到台東避難，長住一個月，卻忽略跨縣市移動恐成疫情破口，讓業者直搖頭。本報資料照片

近日台灣疫情緊張，加上許多確診個案都位於雙北地區，身處疫區不免讓當地民眾人心浮動。近日台東一名民宿業者透露，有民眾希望可以遠離疫情較嚴重的雙北地區，長住台東一個月，卻忽略長途移動有可能成為防疫破口，被業者拒絕。

台東目前僅有一病例，且並非當地確診個案，相比之下較未受疫情影響。不過隨著疫情升溫，許多民宿業者已自主停止營業至五月底，許多房客考慮到疫情也紛紛退訂，避免不必要的旅遊、移動行為。

根據《中國時報》報導，近日有民宿業者爆料，接獲北部民眾詢問可否在台東長住一個月「避難」，讓業者直搖頭，直接回絕。該台東陳姓業者指出詢問的客人住在板橋，認為北部較為危險，希望可以遠走台東，卻忽略從疫情熱區跨縣市移動可能導致疫情擴散。陳姓業者也呼籲同業，疫情期間避免冒險接單。

另有其他民宿業者指出，疫情期間有許多客人致電詢問可否來台東旅遊，近期長住的需求大增，但業者害怕疫情擴散，多不敢營業。且花東醫療資源與北部相比較少，高齡長者佔比高，若疫情在東部地區擴散可能更難以控制。

台東 民宿 房客 疫情

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