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足跡經過公司附近！女為保護家人主動篩檢反遭酸：搬出去

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友表示高雄確診者足跡經過公司附近，自己也出現一些症狀主動篩檢，此舉卻遭到家人酸言酸語。 圖／爆怨2公社
女網友表示高雄確診者足跡經過公司附近，自己也出現一些症狀主動篩檢，此舉卻遭到家人酸言酸語。 圖／爆怨2公社

國內疫情升溫，全台連7天確診破百例，高雄截至21日出現了16例本土，高雄市長陳其邁也表示高雄市府在23處地點提供快篩採檢，這6天是關鍵。有一名女網友表示，因為高雄最近案例開始增加，足跡都在自己公司和住家附近，所以去做了篩檢，但這個舉動反而被家人罵，「甚至要她搬出去」，讓她感到很難過。

一名女網友20日在臉書「爆怨2公社」發文表示，因為最近高雄案例增加，足跡都在自己公司和住家附近，早上發現有點咳嗽和頭痛，立刻打去1922詢問症狀和篩檢流程，也馬上打電話跟公司請假， 因為不想疏忽各種可能性，想確保同事和家人平安。

公司的上司和同事聽到她狀況都給予鼓勵，請她不要擔心工作的事情，好好休養身體，反而家人聽聞後一直罵她，不但嫌棄她「毛病有夠多」，因為家裡有年邁的爺爺和爸爸，要她「考慮要不要搬出去」，女網友認為還沒確診前該做的防疫沒少，也告知家人要自我隔離，但卻得到家人的酸言酸語，「突然覺得我最深愛的家人，傷我卻是最深」。

此文一出，網友也紛紛回應，「妳很棒，有警覺」、「家人總是講話直接，不要太在意」、「妳做的很對，保護自己就是保護其他人」、「我也害怕，因為做餐飲常要接觸客人，想說下個月要去做篩檢看看」、「加油！高雄現在出門也怕啊」。

不過也有人認為，「有時候就算是家人，也會怕妳把病傳染給他們，所以如果我是妳，資金方便的話我回去會住在防疫旅館，因為我的家人跟妳的一樣就只是會抱怨自己人」、「也許只是一般感冒症狀而已，妳的家人只是反應過度而已」。

新冠肺炎 疫情 COVID-19 陳其邁

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