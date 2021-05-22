疫情多頭燒！「假日真的有人出門玩？」網直言：別高估台灣人

本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全國進入第三級警戒，為了讓疫情能減緩，指揮官陳時中昨天(21日)在指揮中心記者會上呼籲民眾「這個假日盡量留在家中，非必要請勿外出」，減少人員流動，也避免群聚產生，不過網友好奇民眾假日真的會「乖乖待在家嗎？」，多數網友認為「別太高估台灣人」。

今、明兩天是全國升級第三級警戒後迎來的第一個週末，陳時中昨天(21日)在疫情記者會上拜託大家減少外出，若能將人員流動降到最低，就能逐漸將感染鏈切斷，是非常有用的做法，另外也呼籲全民一起檢舉不配合戴口罩的人，給予重罰。

對此，有網友好奇以「真的會有蠢蛋六日跑出去玩嗎？」發文表示，看完記者會直播後，不管是指揮中心還是台北首長都呼籲大家，六日能不出去就不要出去亂跑，現在室外不能群聚，百貨公司、電影院、餐廳能停業的也都停了，「真的還有笨蛋為了玩跑出去嗎？真的有這種人？」。

網友看完也紛紛回應，「絕對有」、「台北今天路上人就多很多了」、「你太高估台灣人的水準了 」、「朋友爸媽這幾天就是跑去玩三天兩夜了，還很得意說外面都沒人很安全 ，超無言」、「一定有啦 」、「別說出去玩了，超市根本就沒人在遵守社交距離， 你躲別人遠」。

但也很多人認為，「上班室內群聚都可以了，戶外為什麼不行」、「光一個六日沒用吧，平日還不是坐大眾運輸上班」、「肯定有，去玩遇到的人還比上班少呢...」、「上班可以，出門不行？」，也有人不滿說「現在上班都要分艙分流，硬把需要上班當做可以出遊的藉口，不懂這些人的心態」。