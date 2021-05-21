別囤物資！物流業「每天爆肝12hr」 同行揭：司機行蹤太可怕

國內疫情瞬間爆發，不少民眾因擔心缺乏物資，紛紛前往各大超市和賣場補貨，泡麵、乾糧、衛生紙等生活用品，一度搶購一空。一名在物流業工作的網友就透露，這波疫情搶購潮讓物流公司的各部門，各個忙得人仰馬翻，幾乎每天工時都超過12小時，無奈呼籲民眾「別再屯貨」。而文章曝光後，引來許多同業分享，還有人指出司機常送貨到有確診足跡之處，直呼「真的太可怕」。

一名女網友在網路論壇「Dcard」發文表示，自己在物流業當行政人員，由於疫情引發民眾搶購物資，導致各個店家瘋狂叫貨，讓公司各部門都相當忙碌，每個行政人員幾乎都得連續上班超過12小時，更不用說倉庫現場的工作人員；且從疫情升溫開始，上班時段根本沒時間好好用餐，總是隨便塞幾口就繼續工作。

該網友進一步指出，當客戶訂單突然大量增加，訂單的製造速度自然會減慢，連帶影響揀貨速度，最終導致運輸車趟難以安排，根本是「每天都在惡性循環」，讓她無奈表示「煩請各位真的不用囤貨，其實都是有足夠貨量的」。她也補充說明，自己公司負責的是食品類貨物，大多都是餅乾，就已突增大筆訂單，實在難以想像運送泡麵類的公司會有多慘。

文章底下引來許多網友回應，有不少同業表示「每天看到司機回來都覺得太可怕，畢竟送貨常常去到確診者足跡地方」、「爆量的訂單讓我恐慌，活像明天就世界末日一樣」、「每天都會遇到幾十個司機在我身旁穿梭，真的是挫咧等」、「完全同意，最近這量已經堪比中元、過年」等；其餘網友則說「看到附近超商貨物都爆滿，我都不敢訂，怕大家太忙太累」、「辛苦了，我最近真的買了超多東西」。