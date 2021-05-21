未戴口罩嗆「打我啊笨蛋」 男道歉寫「藏頭詩」挨批沒誠意

因應國內疫情升溫，各大超商嚴格要求消費者配戴口罩，卻屢傳有部分民眾不願配合。新北市中和區一名張姓男子，20日前往超商時就因未戴好口罩被店員糾正，隨後他竟模仿香港電影「九品芝麻官」中的情節，在店門口來回跳躍、不願配合，誇張行徑引來批評。事發後，張男在個人臉書寫下「藏頭詩」道歉。

據悉，40歲張姓男子於20日上午至新北市中和區一間超商影印資料，因未確實配戴口罩，店員看見後出言提醒，卻讓張男心生不滿。在結完帳後，張男脫下口罩嗆聲「我拿下來了」，並仿照「九品芝麻官」中角色方唐鏡的經典橋段，在自動門前來回橫跳，大喊「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，持續時間約10秒鐘。

該段影片在網路曝光後，引來大批網友批評；警方也在獲報後，至事發店家調閱監視器，確認張男確實未戴口罩後，根據違反《傳染病防治法》案件處理紀錄，通報衛生局裁罰，可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

而根據《ETtoday新聞雲》報導，張男事後於個人臉書發文致歉，內容寫道「為因應老婆要求，在此向社會大眾道歉；沒戴口罩對不起，心懷反攻大陸夢，沒有實現太可惜，肺肝鐵石所鑄也」等字句。不過貼文曝光後，不少網友都發現這篇文章似乎是首「藏頭詩」，末4句的首字合起來為「沒心沒肺」，此外，張男也在該文註記心情為「覺得驕傲」，讓許多人直呼看不出道歉誠意，再度引發爭議。