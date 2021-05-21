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本土病例今再倍增？新北市衛生局證實：確實會增加

中市文心路、中清路口5樓透天厝火警 疑有民眾受困

疫情加劇 讓他錄取的工作飛了！網：疫情是萬用藉口

聯合新聞網 / 綜合報導
全台防疫提升到三級警戒後，通勤族也大為減少。圖為上班族搭台鐵示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照
全台防疫提升到三級警戒後，通勤族也大為減少。圖為上班族搭台鐵示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照

疫情延燒，全台升到三級警戒，許多民眾的生活都受到影響，也有人因為疫情波及丟了工作。有位網友在ptt科技板抱怨，說他不久前求職接受offer（錄取通知），人資正在跑後續程序，忽然他接到新公司來電，說因為疫情加劇要凍結人事，要他不用如期到職，他聽完臉都綠了。

原po表示，他上月被某公司通知錄取，也接受offer（錄取通知書），人資正在跑後續程序。一星期後，突然接到人資來電告知，公司因疫情加劇而人事結凍，「請我做好心裡準備有機會沒辦法如期到職」。很不巧，原po已經推掉其他待確認的offer，也在新地點找好房子還付了訂金，他忍不住問「我還有救嗎？」

網友譁然，「人事凍結是萬用藉口」、「口頭都是假的，你職場新鮮人？」、「如果是mail就算沒offer，還是能去相關單位吵一下，也許還是拿不到offer，但有機會要得到一些合理賠償」、「紙本offer沒到手之前，其他家的千萬不要亂退」、「這家真的太沒品了」。

過來人說辛酸，「年初我也是這樣，還好我過年後找到工作了」、「部門新人被要求到職日後延，我覺得很可憐」、「很多家HR都會問確定要來才跑流程啊，我自己就也遇過」、「放心在家防疫吧」、「沒到辦公室裡面坐在位置上都是假的啦」、「重新找過吧！這樣的公司不值得你去」。

求職 疫情 通勤族

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