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台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

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亞東護理師546字催淚告白「我們只有一般口罩」 網友喊加油

聯合新聞網 / 綜合報導
亞東醫院急診室外，有不少民眾排隊進行新冠肺炎篩檢。記者侯永全／攝影
亞東醫院急診室外，有不少民眾排隊進行新冠肺炎篩檢。記者侯永全／攝影

新北市板橋亞東醫院繼17日爆發院內感染後，院方更證實一名86歲男性確診者17日下午已不幸去世，遺體當天已火化；另外還有兩名護理師採檢陽性隔離中，院內感染已累計共11例。

一名亞東醫院8D病房護理師在臉書社團「我是板橋人」發文，表示疫情爆發至今，她們所承受的壓力絕非外界可以想像，由於不是負壓隔離病房，醫療資源像是N95口罩之類的，沒有那麼多全套標準的配備。

她們是胸腔內科病房，只有一般外科口罩卻要站在第一線面對各式各樣的患者，儘管再怎樣努力避免感染源、實名制、拒絕家屬探病，還是會被講不通人情，仍心存僥倖要到醫院探病。

從確診者死亡事件發生後，她們受到相當多外界的謾罵、批評，當然也有鼓勵與支持，這些看在醫護人員的眼裡很痛心、也很難過，不過，她們大家都會在群組裡互相為彼此加油打氣。

她表示，在護理師確診被隔離的狀況下，其他單位和科別的醫師都跑來支援，辛苦地代替她們到前線繼續守護病房，希望大家也為所有的確診者祈禱。不少網友看了紛紛感動留言，「謝謝您們總是在前線辛勞付出」、「台灣還好有妳們」、「美麗的天使」、「不要理那些只會靠北的人，大部分人還是有理性對妳們心存感激！」

也有曾去亞東看過診的網友說，「亞東的護理師很專業、很親切」，還有人指出去年他的弟弟感染肺炎2度住院就是在亞東的胸腔內科，受到她們很大的照顧，希望大家能平安度過這波疫情。

新冠肺炎

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