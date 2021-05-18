擋不住長輩沒事愛出門？ 網紅怒號召年輕人：典獄長計畫開跑

國內疫情升溫，連日確診數破百餘件，除雙北最早實施三級警戒，各縣市也陸續升級防疫措施，呼籲民眾非必要勿出門。不過，似乎仍有民眾耐不住關在家共同居家防疫的煎熬過程，抓緊機會就想往外跑，網紅丹妮婊姐最近就分享「防守爸媽出門的故事」，更在網上呼籲年輕網友「典獄長計畫開跑」，勸導家中長輩沒事別出門。

丹妮婊姐近日在臉書粉專分享居家防疫日常，她表示，爸爸任職的公司是專門做國外業務的旅行社，而且明明已經是可以不用去公司的年紀了，卻還是告訴她隔天一早要去上班，讓她瞬間忍不住怒火，對爸爸咆哮「我的工作全部因為防疫都先取消拍攝了，損失慘重，你到底有什麼事情要去公司？你這趟去賺多少錢？不是0元嗎？有誰出團（旅遊）？」

為了避免爸爸真的偷溜去上班，丹妮婊姐隔天一早7點鐘起床「站哨」，揚言「如果要出門就over my dead body」，決心死守家門防線，決不讓家人出門，暴露在風險當中。然而，沒想到成功阻止爸爸去上班，下午卻又發現媽媽不見蹤影，「我媽摩托車消失，X你老木我被越獄！！！我這失職的典獄長，枉費我7點起床站崗，陳時中說完333例都還沒結束，我媽就越獄，到底要去哪？到底！！！」

丹妮婊姐字詞間透露著既憤怒卻又無奈的感受，坦言對老人家宣導、恐嚇要他們別出門真的都沒有用，「請大家傳閱出去，年輕人，我們典獄長計畫開跑，還是希望神人能擬定出說話對策，我們才能去誘拐他們聽話！」