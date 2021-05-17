狂爆本土案例下一步？ 加拿大台灣網友推「它」絕對不輸封城效果

台灣新冠肺炎本土案例在各縣市不斷引爆，今天更飆增333例，有人擔心若疫情控制不住，下個階段是否封區或封城？一名目前住在加拿大的台灣網友，分享曾經歷過三度封城，並呼籲台灣民眾，「人民的自覺自律效果，絕對不輸封城效果！」她希望在國外能看見台灣用兩個禮拜的時間，將每日確診數降至最低。

該名網友在網路論壇Dcard上發文說，首先，如果接下來有更多確診者的足跡被公布，大家不要公審他們，因為這樣只會讓他們愈不敢說實情，甚至說謊，進而影響疫調；其次，疫情不是世界末日，不要囤積糧食，國外反覆封城也不會這樣，因為知道一定會有食物；第三，政府不封城有其考量，但人民不作為，就是自己的問題。

她進一步指出，加拿大經歷三次封城，每次爆發就封一次，爆三次，就封三次，可是2020夏天在第一波疫情後，單日病例減少到500例以內，甚至100多例時就解封，所以大家就開始疏忽，到處出去玩，邊境管制也鬆懈。

嚴重的來了，後來確診數單日爆增到1、2千例，感恩節後一天變3、4千例，聖誕節隔天再度封城，可是已經來不及了，聖誕節過後單日狂飆到到1萬多例，之後一路封到2021年二月底。

隨著單日人數降到2、3千例，經濟也快撐不下去，於是大家又開始出門購物、聚會、玩樂聚集，三個星期後單日再飆上9千、1萬多，然後加護病房開始不足，醫療量能也不堪負荷，所以政府下令再封一次到四月初，下次解封預計是六月初。

「在台灣的你們，這真的不是在開玩笑的，台灣現在資源有什麼？除了自覺自律，還能幹嘛？」她認為，台灣現在疫苗不足，購買也不易，台灣確定有時間能夠像加拿大一樣，買一堆疫苗給人民打嗎？還是要反覆封城一半的人打疫苗，一半的人用時間等待群體免疫？

底下則有不少網友回應，有人表示，「火終於燒到自己家了才有感覺，現在要回到零需要點奇蹟」、「僥倖心理要不得，拿出道德觀念來吧」、「外國人很多耳朵很硬，我們不要學」。甚至有在韓國梨花女子大學的台灣網友指出，南韓目前也無法完全清零，只能與病毒共存，希望台灣民眾可以提高警覺，把衝擊降到最低！