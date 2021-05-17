快訊

國軍防疫大作戰 軍校、外島部隊即日起停止休假

新北公布確診足跡 土城、三重、永和﹑板橋還有中和大潤發

狂爆本土案例下一步？ 加拿大台灣網友推「它」絕對不輸封城效果

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情急遽升溫，台北市升至第3級防疫警戒後，以往假日總是熱鬧滾滾的西門町，人潮、車潮皆稀稀落落，不見往昔熱鬧畫面。中央社
疫情急遽升溫，台北市升至第3級防疫警戒後，以往假日總是熱鬧滾滾的西門町，人潮、車潮皆稀稀落落，不見往昔熱鬧畫面。中央社

台灣新冠肺炎本土案例在各縣市不斷引爆，今天更飆增333例，有人擔心若疫情控制不住，下個階段是否封區或封城？一名目前住在加拿大的台灣網友，分享曾經歷過三度封城，並呼籲台灣民眾，「人民的自覺自律效果，絕對不輸封城效果！」她希望在國外能看見台灣用兩個禮拜的時間，將每日確診數降至最低。

該名網友在網路論壇Dcard上發文說，首先，如果接下來有更多確診者的足跡被公布，大家不要公審他們，因為這樣只會讓他們愈不敢說實情，甚至說謊，進而影響疫調；其次，疫情不是世界末日，不要囤積糧食，國外反覆封城也不會這樣，因為知道一定會有食物；第三，政府不封城有其考量，但人民不作為，就是自己的問題。

她進一步指出，加拿大經歷三次封城，每次爆發就封一次，爆三次，就封三次，可是2020夏天在第一波疫情後，單日病例減少到500例以內，甚至100多例時就解封，所以大家就開始疏忽，到處出去玩，邊境管制也鬆懈。

嚴重的來了，後來確診數單日爆增到1、2千例，感恩節後一天變3、4千例，聖誕節隔天再度封城，可是已經來不及了，聖誕節過後單日狂飆到到1萬多例，之後一路封到2021年二月底。

隨著單日人數降到2、3千例，經濟也快撐不下去，於是大家又開始出門購物、聚會、玩樂聚集，三個星期後單日再飆上9千、1萬多，然後加護病房開始不足，醫療量能也不堪負荷，所以政府下令再封一次到四月初，下次解封預計是六月初。

「在台灣的你們，這真的不是在開玩笑的，台灣現在資源有什麼？除了自覺自律，還能幹嘛？」她認為，台灣現在疫苗不足，購買也不易，台灣確定有時間能夠像加拿大一樣，買一堆疫苗給人民打嗎？還是要反覆封城一半的人打疫苗，一半的人用時間等待群體免疫？

底下則有不少網友回應，有人表示，「火終於燒到自己家了才有感覺，現在要回到零需要點奇蹟」、「僥倖心理要不得，拿出道德觀念來吧」、「外國人很多耳朵很硬，我們不要學」。甚至有在韓國梨花女子大學的台灣網友指出，南韓目前也無法完全清零，只能與病毒共存，希望台灣民眾可以提高警覺，把衝擊降到最低！

封城 三級警戒

延伸閱讀

關閉國門！5月19日起 非本國籍不可入境 轉機也不行

澎湖「封島」聲浪起 縣府：無權限但觀光活動已取消

應即時阻斷傳播 前署長：類封城不容緩

台東有人建議封縣阻絕疫情 議員則建議縣界設管制站

相關新聞

眾摸一支筆共寫資料 他打臉「為什麼還沒有統一實聯制APP？」

因應台灣疫情升溫，雙北許多店家入場開始採取實聯制登記，方便比對確診者接觸軌跡，避免疫情擴散。近日一名網友發文，指出為何號稱科技防疫的台灣「為什麼還沒有統一實聯制APP？」，貼文一出引起熱議。

狂爆本土案例下一步？ 加拿大台灣網友推「它」絕對不輸封城效果

台灣新冠肺炎本土案例在各縣市不斷引爆，今天更飆增333例，有人擔心若疫情控制不住，下個階段是否封區或封城？一名目前住在加拿大的台灣網友，分享…

嬤想看孫… 外縣孕婦問應否去新北「重災區」？ 醫炮轟豬隊友

台灣新冠肺炎疫情近日急劇惡化，昨天（16日）新增206宗本土確診個案，其中新北市和台北市最為嚴重，佔186宗，「雙北」防疫等級升至第三級。惟當局籲民眾減少出行之際，有孕婦卻在網上求教婦產科醫生，指居於新北市的奶奶想看一看孫兒（即孕婦的長子），便問道「如果我在別縣市，會建議前往新北嗎？」，隨即被醫生怒斥自私，指其行為等同不必要的移動，直斥「豬隊友愈少，我們愈快撐過去的機會就愈高，豬隊友愈多我們大家就一起死」。

雙北停課網大讚柯、侯有魄力！轟：陳時中去哪了

本土疫情大爆發，雙北市今日宣佈高中以下學校明起全面停課，地方政府超前中央決策，也掀起大批民眾熱議。有網友在PTT大讚雙北市長「有擔當」，不少人質疑中央決策速度過慢，直言「陳時中躲去哪了啊？現在總統變柯文哲、副總統侯友宜？」

8個月大兒子被陌生阿伯偷摸臉 媽媽爆氣：手根本沒洗乾淨

台灣人生性熱情，不少人看到小朋友、寵物狗或貓等，都會很開心的與他們互動，不過近期適逢疫情大爆發，應與他人保持社交距離，避免不必要的接觸。一名網友抱怨，只是帶兒子去買個自助餐，一名陌生的阿伯竟趁機偷摸年僅8個月大兒子的臉，讓她相當生氣。

外送訂單驚見「公主病」要求 店家傻眼爆粗口拒接單

外送平台崛起，不少人三餐仰賴外送送餐，消費者也可利用外送平台先點餐，再自行取餐。一間店家日前接到一張外帶自取訂單，然而備註卻寫著「不要蛋黃、蝦蝦剝殼」，讓商家傻眼表示「蝦林老師啦！不想慣客人」，隨即霸氣拒接這筆訂單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。