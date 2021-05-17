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眾摸一支筆共寫資料 他打臉「為什麼還沒有統一實聯制APP？」

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎本土疫情升溫，許多賣場採取實聯制。一名網友發文指出因缺少實聯制相關規範，也未有全國統一的APP而產生亂象。記者葉信菉／攝影
新冠肺炎本土疫情升溫，許多賣場採取實聯制。一名網友發文指出因缺少實聯制相關規範，也未有全國統一的APP而產生亂象。記者葉信菉／攝影

因應台灣疫情升溫，雙北許多店家入場開始採取實聯制登記，方便比對確診者接觸軌跡，避免疫情擴散。近日一名網友發文，指出為何號稱科技防疫的台灣「為什麼還沒有統一實聯制APP？」，貼文一出引起熱議。

一名網友在PTT發文「為什麼還沒有統一實聯制APP？」，他在文中說明，台灣防疫成功了一年多，卻也是遲緩了一年多，去年疫情緊張時就採取實聯制，「但是因為防疫成功，實聯制始終沒有普及。」雙北雖有「台北通」的實聯制APP，卻也尚未全面推行，近期也傳網路頻寬不足，無法應付需求。

該網友指出因目前仍無可通行全國的機制，導致現今已進入三級警戒，卻仍採取各種類型的紙本登記、網聯登記，「不僅沒有保護當初個資、隱私，反而更氾濫難以管控，疫調進展緩慢。」他也提出一款專門提供實聯制登記APP的設計概念，以手機號碼申請，掃描店家QRcode後會顯示店家名稱與出入時間，店家只需檢視，不須接觸也不會留存個資，路徑資料存於個人手機，若路徑比對後被列為接觸者，則會跳出通知並將本機資訊上傳雲端。

貼文一出引起熱烈回應，網友雖表支持但也指出應該是經費問題，「錢」、「幫推一個！」、「先強制老人家帶手機，不過還是幫推」、「本來就可以做，沒人要做」、「政府早就應該開發了⋯自己玩自己的填資料」、「我覺得不實用，我自己出門都懶得帶手機了」、「推爆，求科技人才出來救國」、「你這一套只要換手機就歸零了」、「一堆老人家不甩你 QQ」、「說不帶手機的就繼續拿原子筆填資料啊」、「覺得可以跟社交距離APP綁一起」、「不然很多都用google表單，不見得比較好」、「我也覺得這很重要，有些QR Code掃不出來，然後就看大家摸著一隻筆，輪流在寫資料也拖時間」。

一名網友提出他理想中的實聯制APP設計，呼籲政府設計全國統一的實聯制APP。圖／取自PTT
一名網友提出他理想中的實聯制APP設計，呼籲政府設計全國統一的實聯制APP。圖／取自PTT

實聯制 疫情 PTT 三級警戒

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