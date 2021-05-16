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台灣疫情守一年為何突然守不住？網曝真相：只是運氣好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，台灣防疫都守一年了，為何會突然失守，並好奇詢問網友「問題到底出在哪邊？」記者黃義書／攝影
一名網友PO文提到，台灣防疫都守一年了，為何會突然失守，並好奇詢問網友「問題到底出在哪邊？」記者黃義書／攝影

近日國內疫情嚴峻，雙北為了不讓疫情擴大，拉高防疫層級到第三級警戒，民眾也都關在家裡不敢出門。昨（15）日就有民眾在PTTPO文提到，台灣防疫都守一年了，為何會突然失守，並好奇的詢問廣大網友「問題到底出在哪邊？」

原PO在文中表示，台灣過去是全球防疫模範生，從新冠肺炎COVID-19）在世界爆發，台灣一直都有守住，甚至很少出現社區感染狀況，如今台灣都守一年了卻突然失守，讓他相當驚訝，接著說道「原本的奏效的SOP為何要改？為何台灣突然守不住了？」希望有網友提供解答。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「應該問純靠好運怎麼能守一年」、「因為台灣民眾過太爽了，以為病毒很弱吧」、「感覺是人民的螺絲鬆了」、「國外經歷過的，台灣也要經歷了」、「因為全世界疫情還在，台灣人就鬆懈了」「病毒無所不在，就算極力想守，一旦鬆懈就完蛋」、「因為英國變種病毒和台灣疫苗不夠」、「運氣好，因為一向是這麼守的，突然爆發了表示之前其實只是運氣好」。

新冠肺炎 社區感染 COVID-19 變種病毒 PTT 三級警戒

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