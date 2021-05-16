台灣疫情守一年為何突然守不住？網曝真相：只是運氣好

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（14日）1天確診案例達破紀錄的180宗，新北市及台北市即調升至第三級防疫警戒。當地民眾進入搶糧抗疫狀態，但有不少網民留意到2種食品無人搶購，分別是三色豆和「雙響泡」杯麵。港人對這款品牌的杯麵較陌生，但它在台灣卻大有名堂，皆因早被網民列為「公認最難吃泡麵」，是台灣著名討論區PTT的「鄉民共識」。其實早有網民分享這款杯麵有多難吃，笑言程度已直達「難吃到我直接失憶」。

2021-05-15 20:57