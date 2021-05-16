看好了世界！網友「21字」信心喊話台灣防疫 阿滴也轉發

本土確診大爆發，昨（15）日新增180例本土案例，讓不少民眾憂心台灣的防疫崩盤。不過在這個緊張的氣氛下，一名台灣網友在推特鼓勵大家士氣，用短短21個字，感動不少台灣人，就連網紅阿滴也在臉書轉發。

雙北從15日至28日，開始為期兩周的三級警戒，而這名網友在推特寫下：「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級。」立刻振奮不少人心，不只在推特，就連臉書、IG，都有大量轉載，連阿滴也忍不住轉發寫下：「你各位看好了，台灣人加油」。

這句話被轉到臉書上後，也有許多網友表示：「台灣加油！我們一定可以的」、「雞皮疙瘩！加油」、「坐等台灣開外掛！台灣加油」、「需要大家一起努力」。

不過也有人認為，疫情之所以爆發就是因為台灣人太鬆懈，許多人都沒戴口罩就出門。就連核能流言終結者創辦人黃士修也表示自己沒有要唱衰，「但要解除也一定是從高峰過後『起碼』兩周才能解除，所以怎麼算都不可能兩周，就算台灣人天生神力比全世界都厲害也不可能。」

對此，也有網友回覆他，多點正能量，團結總比互相辱罵好，大家現在要做的就是保護好自己、保護好他人，「樂觀沒有不好，危機意識也不代表一定是負面情緒」。