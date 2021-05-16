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速食店防疫寫資料 他見「醫生手寫體」火大：是在寫處方籤？

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞自即日起實施「單一入出口」並進行「實聯制」。圖／麥當勞提供
麥當勞自即日起實施「單一入出口」並進行「實聯制」。圖／麥當勞提供

近日台灣的疫情急速升溫，昨（15）日雙北警戒更升到第三級，許多業者為了配合防疫都實施實聯制，速食業者也在門口放置填寫板讓顧客入內前先填寫資料，但一名網友發現有人寫得非常潦草，就連電話也讓人看不出來像數字，讓他PO文抱怨「在這種時機，看到這種真的很火大」。

原PO在臉書「爆怨2公社」貼出一張速食店填寫板的照片，上面顧客的個資他都打上馬賽克，唯獨其中一個沒有打，因為不打也讓人看不出來是在寫什麼。他說因為疫情關係，昨天要進去麥當勞前就在外面先寫資料，但他卻發現當中有客人所寫的姓名和電話字跡都非常潦草，看不出來在寫什麼。

不僅姓名看不出來，連電話和進入時間也讓人看不出來像阿拉伯數字，原PO不滿地說「動個手寫個名字電話也還好吧，如果真的不想寫可以去得來速啊，幹嘛這樣惡搞？」他說有朋友猜測這名顧客可能是醫生，所以寫出來的字像開處方籤讓大家看不懂，原PO無奈地說「好笑歸好笑，但這種情況下我真的笑不出來」。

貼文一出引起討論，「服務業真的覺得苦，苦口婆心勸說請以正楷填寫以免服務人員看不懂，還要被嗆說『是有業績可以抽成嗎？』」、「就算是有寫，也沒人驗證，一定也會有人亂填寫資料的」、「反正就是做表面，不看身分證根本沒用」、「什麼奇葩的人都有」、「是有多羞於簽名+留電話的」；還有人建議確認身分才可領餐，「應該要當場確認，沒有寫清楚一律不給過、不給買」、「他們應該考慮改成，簽完確認後才給點餐」、「支持以後出示證件領餐」。

更有許多人對於店家提供同一支筆填寫資料會有感染疑慮，「真的不推這種登記，用自己的手機掃比較OK。有些地方筆有消毒，但登記簿要怎麼消？」、「那隻筆最毒…如果被確診的人摸過的話」、「手是最主要傳播來源，所以用手寫方式真的不科學」、「衛福部有QR CODE可掃碼，商家可自行下載喔」。

有網友到速食店填寫姓名電話時，看到有其他顧客寫得非常潦草，完全看不出來是在寫什麼。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
有網友到速食店填寫姓名電話時，看到有其他顧客寫得非常潦草，完全看不出來是在寫什麼。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

爆怨公社 實聯制 麥當勞

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