客人不戴口罩進超商 店長勸「店裡有賣」反遭嗆惹眾怒

台灣近期疫情大爆發，警戒也升級，民眾開始出現恐慌，紛紛搶買防疫物資，就連進出公共場所都強制規定要戴口罩，但偏偏還是有人不予理會。一名超商店長在臉書發文抱怨，表示有客人沒戴口罩就進店裡，向對方表示店裡有賣竟然還被嗆，讓他氣得將對方趕出去，貼文也引起鄉民們一面倒支持。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道，有客人到店裡消費卻沒戴口罩，店員請他戴上但對方卻說身上沒有，向客人表明店裡有口罩販賣可以買，沒想到竟遭嗆聲「強迫消費」，讓原PO聽了很傻眼。

最後他請客人出去，而對方也找朋友戴著口罩去幫忙買。原PO無奈地說附近出現不明感染源，沒想到還是有人不戴口罩，而且還講垃圾話，讓他實在忍無可忍，「我不想放無薪假，不想得肺炎，不想要我的肺一輩子纖維化，可以好好配合嗎？」他也呼籲大家外出一定要戴好口罩，並用酒精消毒，配合政府防疫措施，不要去為難店員或口口聲聲說要投訴。

貼文引起鄉民們一面倒地力挺原PO，「直接報警，看他被開1萬5千元的罰單會不會說政府強迫他消費」、「可以趕出去喔，防疫都升級了」、「市場一堆不戴的，不然就是鼻子整個露出來的」、「已經有本土案例還是一堆人皮皮不戴，等到中了再來抱怨該該叫」、「我們店裡也很多不戴口罩，提醒還被客人罵」、「戴口罩很難嗎？真的不懂！為什麼能這樣自私，真的很生氣」。

根據《衛生福利部疾病管制署》規定，民眾進出「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等八大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依傳染病防治法第70條第1項規定，裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。