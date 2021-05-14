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餐廳請窮人吃飯卻遭利用 惡質客人「一口氣叫10個豪華便當」
常說現代社會冷漠，但有時不是人不願意行善，而是有太多惡意利用善心的行為，讓許多想做善事的人心灰意冷。最近日本就有間提供貧困人士免費餐點的餐廳，就碰上了類似的事件，讓許多網友紛紛為店家打抱不平。
根據日本媒體「grape」報導，奈良的一家炸豬排餐廳「とんかつ店まるかつ」，自從2018年5月開始了「無料食堂」企劃，提供沒錢又餓肚子的人免費便當吃。不過自今年4月開始，店長發現似乎有些有心人士，即使外表看起來毫無生活上的困難，仍厚著臉皮訂購大量的「免費便當」。
他舉例，最近有聲稱要免費便當，卻叫了8個厚切豬排、或者10個海陸綜合特餐這種豪華餐點的客人。店長不希望揣測他人，說服自己這些人或許看起來外表光鮮亮麗，實際上是經濟上有困難的人，但還是提醒大家，這份愛心是為了幫助窮苦人才進行的，希望不要有誰刻意糟蹋，當成白吃白喝的管道。
見た目でお金に困っていらっしゃるかわかりませんので3年間無条件で食事を提供してきた無料食堂ですが、最近元気でお金もある印象の人を中心に「厚切り弁当8個」「ミックス弁当10個」というようなご利用が増えて困惑しています。どこかで意図せぬ趣旨で情報がひとり歩きしてしまっているのでしょうか？ pic.twitter.com/MZEi6sluei— とんかつ店まるかつ@奈良 (@marukatsunara) May 10, 2021
網友們也紛紛回應「前面的人吃到免費便當，結果讓後面的以為理所能隨便要」、「沒錢的還會叫8個10個嗎」、「叫了超過5個，這根本是辦公室在訂便當吧」、「搞不好還是拿了同事的錢，然後暗吞來買免費便當」、「叫10個搞不好都自己吃吧，吃不完的冰冰箱」、「就是有人會利用這種愛心，簡直可悲」、「日本沉淪啊」、「這種人簡直不可原諒」。
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