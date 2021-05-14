餐廳請窮人吃飯卻遭利用 惡質客人「一口氣叫10個豪華便當」

常說現代社會冷漠，但有時不是人不願意行善，而是有太多惡意利用善心的行為，讓許多想做善事的人心灰意冷。最近日本就有間提供貧困人士免費餐點的餐廳，就碰上了類似的事件，讓許多網友紛紛為店家打抱不平。

根據日本媒體「grape」報導，奈良的一家炸豬排餐廳「とんかつ店まるかつ」，自從2018年5月開始了「無料食堂」企劃，提供沒錢又餓肚子的人免費便當吃。不過自今年4月開始，店長發現似乎有些有心人士，即使外表看起來毫無生活上的困難，仍厚著臉皮訂購大量的「免費便當」。

他舉例，最近有聲稱要免費便當，卻叫了8個厚切豬排、或者10個海陸綜合特餐這種豪華餐點的客人。店長不希望揣測他人，說服自己這些人或許看起來外表光鮮亮麗，實際上是經濟上有困難的人，但還是提醒大家，這份愛心是為了幫助窮苦人才進行的，希望不要有誰刻意糟蹋，當成白吃白喝的管道。

網友們也紛紛回應「前面的人吃到免費便當，結果讓後面的以為理所能隨便要」、「沒錢的還會叫8個10個嗎」、「叫了超過5個，這根本是辦公室在訂便當吧」、「搞不好還是拿了同事的錢，然後暗吞來買免費便當」、「叫10個搞不好都自己吃吧，吃不完的冰冰箱」、「就是有人會利用這種愛心，簡直可悲」、「日本沉淪啊」、「這種人簡直不可原諒」。