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停電神預言？他一天前夢到電廠故障降載 眾網友朝聖求報明牌

聯合新聞網 / 綜合報導
興達電廠出現全廠停機。記者徐白櫻／攝影
興達電廠出現全廠停機。記者徐白櫻／攝影

台電興達電廠於今天下午2點37分因事故全廠停機，由於系統供電能力不足，因此從今天下午3點起實施全國分區輪流停電。突如其來的大範圍停電引發網友討論，有人貼出一篇臉書神預言，一名劉姓網友的「做夢文」，似乎隱喻著會有發電機組基於系統故障需要檢修，吸引大批網友朝聖。

劉姓網友昨日晚間在臉書公開社團「核能流言終結者 聊天室」PO出一篇文，表示自己大白天睡覺竟然做了一個夢，夢見某發電機組下午供料系統故障需要檢修。原PO還原夢境，敘述發電機組先是降載10趴以方便檢修，結果不到30分鐘調度就要求回升負載，導致電廠挺不住壓力，只好作假信號勉強供給燃料以達到滿載，並讓該發電機異常運轉到晚上，打算撐過尖峰負載再決定要不要修。

夢中劇情進展到這裡，原PO睡醒了，發現當下的供電是綠燈。貼文一出，不少網友紛紛前來底下留言，驚呼「預言家」、「先知」、「時空旅人出現了」、「你是不是政府的通牒」、「哈哈為什麼可以預測得到」、「你這不是夢，是內幕吧」、「來朝聖」、「樓主要記得發不自殺聲明啊」、「真的假的，近一天前預言到幾個小時前的事」。

同時，有網友藉機動了發財念頭，懇求原PO「下一期大樂透號碼馬上給我」、「拜託告訴我下一期威力彩好嗎」、「跪求四位數股票代碼」、「先知，今晚樂透開幾號」、「可以幫我預言明天段考化學的題目嗎」、「下次夢到大樂透號碼私訊我謝謝您」。

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