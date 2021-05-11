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租屋正妹收到水費單驚呆「一期983元」 網質疑內情不單純

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友po出最新一期自家水費單引發大家討論。圖擷自爆怨2公社
女網友po出最新一期自家水費單引發大家討論。圖擷自爆怨2公社

目前全台水情嚴峻，各地乾旱持續，許多縣市也繼續施行停供水措施，以節省水資源。就在大家努力省水的同時，有一名正妹在網路上貼出近二個月的水費通知單，繳費金額竟然高達983元，讓獨自一人在外租屋的她百思不得其解。

Po文的女網友在臉書社團爆怨2公社寫道，「一個人住，這水費會不會太誇張？是不是有人偷用？流水？」最後她標註說明「已請房東派人來檢查。」仔細一看其水費單計費期間為今年的2月26日至4月16日。

不少網友看了也直言「一個人住這樣真的誇張」、「這是我公司的水費吧」、「我兩個人住也才200多元」、甚至還有人表示自己家裡四個人，最貴頂多也才500多元，「就算一個人常常使用洗衣機也不會這麼多。」

其他人則質疑有可能是漏水，如果要檢查有無漏水，先把有顏色的色粉或醬油倒進去水箱裡，然後再看馬桶有無流出有顏色的水，就知道水箱有沒有在漏了。

另外也有人認為，如果是度數突然暴增有可能是水錶裡面計數的彈簧片壞了，水公司會來修並且退費。還有人坦言，「漏水通常都漏在不容易發現的地方」、「這個情形…先看哪裡開始長壁癌了吧！」、「之前我們水管破掉，水費七千多。」

然而也有人看到po文者的水費單覺得這樣「還好」，網友指出，如果本身洗澡時間很長或天天洗衣服，及天天開伙煮飯，其實水費就會比較多，主要還是要看個人用水習慣。

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