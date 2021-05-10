罰抄10幾篇課文寫不完！母求情遭師嗆「奈我何」 網正反論戰

「有錯則罰」從古至今作為台灣教育的鐵律，鮮少受到家長質疑，然而無上限地罰抄課文究竟算不算體罰？一名媽媽日前在臉書公開和老師的對話內容，表示兒子頻遭老師罰抄課文，目前已累積超過10篇根本寫不完，因而向老師求情，希望能夠緩幾天繳交，卻遭老師回嗆「就是要加倍處罰」、「奈我何」，引發網友正反兩極評論。

一名媽媽在臉書公開社團「台中人大小事」曬出和老師的對話內容，媽媽指出兒子每天除了家庭作業外還需罰抄課文，一旦罰抄課文沒準時交，老師便會一直加倍，目前已累積10多篇課文，根本寫不完，擔憂小孩的學習心態會因而受到影響，因此向老師求情能否晚幾天繳交。

不料卻得到老師不客氣地回覆，直指小學若不給學生壓力，國中該怎麼辦？坦言罰抄課文一向是自己的鐵紀，但凡遲到、未帶美勞用品、考試考得太差，一律罰抄課文，學生未繳則不能下課。「反正我不體罰，你怎麼去網路爬文都奈我無何，反正《教師法》也沒有規定不能罰（抄）超過多少課文」，最後更強硬回擊「我就一直加倍，星期一就要看到補交的部分」，反嗆「你們這樣的家長，我每年見多了；順便一提，多少案例最後都不了了之」。

貼文一出，部份網友不解老師的態度，表示「老師有他的立場可以不妥協，但這種回話方式...」、「我不質疑他的教學方式，但看不起他與人對應的語氣，帶有明顯負面情緒」、「這樣的說法其實沒有很好，沒有一個老師該有的高度」；也有人不認同罰寫的處罰方式，認為「無能教育才會凡事以罰為基礎，不能體罰就罰寫，真的無能為力是吧」、「我覺得老師要好好跟家長談，一起找出幫學生的方法才是重點吧？無限罰寫只是惡性循環而已」、「鬼島填鴨式教育，難怪有能力大家要送出國」。

不過也有網友質疑，媽媽是否過份為小孩護航了？直言「剛開始的第一篇罰寫寫完不就沒事了嗎？老師處罰的用意是要學生謹記不要再犯，會被處罰，結果家長不但不配合還一直拖延」、「自己的孩子沒有責任感才是事實，不檢討自己沒把孩子教好反而怪老師這什麼邏輯？」、「你應該先治治自己的小孩吧？給他正確的觀念，東西要記得帶、今日事今日畢」、「這小朋友自己跟家長也不把學習當回事才能一直被罰吧」。