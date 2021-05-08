考照大魔王換了？駕訓班驚現「龍捲風」萬人朝聖：地獄級路考

在台灣，多半考汽車駕照的人，會先去上駕訓班，透過教練專業教學，爭取較高的通過率。有一名網友分享了一段影片，在駕訓班驚見了「龍捲風」，急速旋轉移動，一旁還有學員在練車，對此氣象局解釋，其實這是塵捲風，在陽光高溫曝曬後，造成的小型上升氣流，畫面吸引近萬人朝聖，也有人開玩笑說是「地獄級難度的路考」。

一名男網友在臉書「路上觀察學院」分享一段影片，開玩笑地寫著「駕訓班龍捲風，駕訓班新考題」，只見影片中，練習場中出現了一個小型「龍捲風」，把塵土和小砂石都往上捲到空中，接著高速旋轉，往旁邊S型移動，一旁還有學員正在練車。

影片也吸引快萬人點讚，網友都紛紛開起玩笑，「早知道早點去考了」、「撞到龍捲風扣32分」、「大家都在吵台灣駕照太好考，現在可好了吧」、「教練：你就左前窗看到龍捲風，再方向盤右轉打到底就能停進去了，很難嗎？」、「不小心進到地獄級難度」、「現在路考也太難」。

高雄市氣象局主任陳文信對此指出，其實這不是龍捲風，而是「塵捲風」，生成原因是天氣熱，陽光讓地表加熱，局部空氣上升後，旁邊的空氣去補充，加快它的成長，通常會發生在空曠地區，範圍比較小，不至於威脅人們的安全。