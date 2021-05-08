快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校自助餐夾這樣要價86元 網傻眼：是連盤子都買了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名大學生貼出自己在學生餐廳夾的自助餐，這一盤要價86元。 圖／Dcard
一名大學生貼出自己在學生餐廳夾的自助餐，這一盤要價86元。 圖／Dcard

自助餐的算法總是讓民眾難以捉模，有大學生貼了一張自己在學生餐廳夾自助餐的照片，為了省錢所以夾得不多，沒想到秤重下來竟然要86元，很多網友看了驚呼，「這根本是盤子」、「不如買便當，豐富多了」。

一名大學生在「Dcard」發文，為了省錢所以到了學生餐廳夾自助餐，他夾了2隻柳葉魚、1隻小棒棒腿、1樣青菜還有一碗白飯，秤重下來，總共是86元，因為份量實在不多，所以他當下很傻眼和店員再確認一次，但是仍然是86元沒錯，他也好奇這樣「是正常價格嗎？」。

此文一出馬上引起網友熱議，「不是開玩笑吧...，我大學學餐86塊東西都比這些多了」、「這樣應該只有30吧？原po肯定是盤子(凱子)」、「不如買便當，豐富多了」、「骨頭很重吧？」、「超貴」、「你是連鐵盤都買了嗎？」、「當兵吃的可能都比這個好」。

原PO也表示，雖然很不想再去，但是學校可以吃的東西很少，不過下次如果價格還是這麼不合理，絕對會去溝通的，為了不想挑起戰爭，所以不會公開學校名字，只說是「南部學費很貴的學校」，看餐盤很眼熟的人自然會知道。

自助餐店

相關新聞

考照大魔王換了？駕訓班驚現「龍捲風」萬人朝聖：地獄級路考

在台灣，多半考汽車駕照的人，會先去上駕訓班，透過教練專業教學，爭取較高的通過率。有一名網友分享了一段影片，在駕訓班驚見了「龍捲風」，急速旋轉移動，一旁還有學員在練車，對此氣象局解釋，其實這是塵捲風，在陽光高溫曝曬後，造成的小型上升氣流，畫面吸引近萬人朝聖，也有人開玩笑說是「地獄級難度的路考」。

為省15元停車費出陰招 他被塞繳費單一眼識破：你失算了

路邊停車費通常不會超過百元，許多人收到就會直接到超商繳掉，不過有網友近日在臉書抱怨，指自己的車前夾了一張15元繳費單，但細看下發現繳費單上的時間、地點根本不符，且車牌有2碼不同，無奈感嘆「為了省15元，大費周章找跟你類似的車牌？」不過原PO自有一招妙計，有心人耍陰招也沒輒。

學校自助餐夾這樣要價86元 網傻眼：是連盤子都買了嗎？

自助餐的算法總是讓民眾難以捉模，有大學生貼了一張自己在學生餐廳夾自助餐的照片，為了省錢所以夾得不多，沒想到秤重下來竟然要86元，很多網友看了驚呼，「這根本是盤子」、「不如買便當，豐富多了」。

女自製「防狼裝置」逮內衣賊 設計圖引網大讚：好機智

獨自居住在外，得隨時注意自身安全！一名女網友近日透露，她透過自製的「防狼裝置」，現場逮到正在偷竊自己貼身衣物的現行犯。她也分享手繪的機關設計圖，呼籲隻身一人外宿的網友，務必懂得保護自己。

點外送牛肉麵備註「常客」還要求多加肉 老闆拒：哪位啊？

店家做生意總是希望客人多多回流，因此有些老闆會給予老顧客一些優惠，藉此盼穩定客群，但如果客人主動要求可能會讓店家反感。一名開牛肉麵店的老闆在臉書貼文抱怨，表示接到一張自稱是常客的顧客外送單，上面還備註希望老闆能多給一些肉品和內容物，讓他看了很傻眼，網友們也大罵「太不要臉」。

你是工具人還是暖男？女孩找你做這幾件事　超過五項小心你已被收進工具箱！

比悲傷更悲傷的故事在感情世界裡，總是會有一群默默等待招喚，不求回報的痴情人，在情海裡苦苦守候、載浮載沉，擺明被利用了卻不自知，又或者甘願當備胎守護對方，沈浸在被需要的感覺，抱著與對方進一步發展的錯誤期待，我們稱之為「工具人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。