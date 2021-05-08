學校自助餐夾這樣要價86元 網傻眼：是連盤子都買了嗎？

自助餐的算法總是讓民眾難以捉模，有大學生貼了一張自己在學生餐廳夾自助餐的照片，為了省錢所以夾得不多，沒想到秤重下來竟然要86元，很多網友看了驚呼，「這根本是盤子」、「不如買便當，豐富多了」。

一名大學生在「Dcard」發文，為了省錢所以到了學生餐廳夾自助餐，他夾了2隻柳葉魚、1隻小棒棒腿、1樣青菜還有一碗白飯，秤重下來，總共是86元，因為份量實在不多，所以他當下很傻眼和店員再確認一次，但是仍然是86元沒錯，他也好奇這樣「是正常價格嗎？」。

此文一出馬上引起網友熱議，「不是開玩笑吧...，我大學學餐86塊東西都比這些多了」、「這樣應該只有30吧？原po肯定是盤子(凱子)」、「不如買便當，豐富多了」、「骨頭很重吧？」、「超貴」、「你是連鐵盤都買了嗎？」、「當兵吃的可能都比這個好」。

原PO也表示，雖然很不想再去，但是學校可以吃的東西很少，不過下次如果價格還是這麼不合理，絕對會去溝通的，為了不想挑起戰爭，所以不會公開學校名字，只說是「南部學費很貴的學校」，看餐盤很眼熟的人自然會知道。