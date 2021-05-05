有小孩錯了嗎？房東因「這事」不惜臨時毀約 網友有感曝解方

台灣房價始終居高不下，許多父母親由於無法承受買房重擔，只能在外租屋，卻因小孩仍處活潑、好動的年紀，遭房東拒之千里。一名女網友日前在網路上憤怒表示自己遭房東臨時毀約，僅因小孩在家跑跳，導致目前和孩子們無家可歸，引起網友熱烈迴響。

原PO在「爆怨2公社」發文表示，現在住的地方月租3萬，和房東簽1年租約，當初明明帶著小孩去看房子3次，房東也沒講什麼。不過不久前，卻因為小孩中午在家裡跑跳、製造聲響，如今住沒幾個月房東便告知不租了，不僅臨時遭違約得帶著小孩尋找新居，房東更連違約金一個月都不賠。

原PO無奈指出，身為媽媽平時嚴厲管教小孩，帶小孩出去常常被白眼就算了，如今連租房都因這個理由遭拒，讓她直呼「有小孩的家庭不是人嗎？這樣生育率怎麼會高嘛！」，不禁詛咒房東「保佑你房子租不出去」。

貼文一出，引來網友正反兩極評論。有網友認為，「妳可以挑房東，房東也可以挑房客」、「把房子隨便出租，就怕惹來一堆問題，就跟房客害怕遇到惡房東一樣，沒有對錯，只是立場不同」、「房東有人不租寵物、不租抽菸、不租太複雜...為什麼不租小孩就是壞房東」，更有網友抱怨「樓上的租客放縱小孩一直跑，真的超沒水準...現在才能體會這種要求」。

有網友直指找房真的是「靠緣分」，自己本身有兩個小孩、一條狗，找房子便處處碰壁；也有網友安慰原PO「佩服三寶媽，都已經入住了當做你很閒啊？房子不用重新找、東西不用重新搬嗎？不用人力成本嗎？三萬多...傻眼」、「房東的問題，臨時反悔不租應該要賠，簽合約真的要看清楚」。另外，網友則給出建議，有小孩的家庭租屋可以「鋪地墊」，笑稱正因為樓上鄰居有加上這層防護措施，導致家樓上有小小孩，卻直到他們上了幼稚園才知道。