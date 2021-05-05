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停車場無縫擠滿滿 他納悶怎運作？ 網友一看曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享一處位於台北市南港區的停車場，只見所有車輛頭接尾塞好塞滿，完全沒有預留車輛移動空間。 圖擷自路上觀察學院
一名網友分享一處位於台北市南港區的停車場，只見所有車輛頭接尾塞好塞滿，完全沒有預留車輛移動空間。 圖擷自路上觀察學院

台灣市區地狹人稠，尖峰時段要找到停車位可說是難如登天。一名網友分享一處位於台北市南港區的停車場，只見所有車輛頭接尾塞好塞滿，完全沒有留車道，讓他十分納悶這種空間規劃的停車場該如何運作？

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文，他分享一張位於台北市南港區的停車場照片，只見圖中所有車輛幾乎是用頭接尾的方式停放，車道空間僅夠讓一名成人行走，完全沒有預留給車輛的空間。塞好塞滿的景象，讓原PO納悶這種空間規劃的停車場到底該如何運作？

照片曝光後引起網友議論，有人歪樓表示「注定加班的停在最裡面吧」、「前排是主管，後排是員工」、「表面上是平面停車場，其實是機械停車場，應該地底下還有一層可以降下去」、「用手指移一下，這是典型的益智遊戲」。

不過有人公布正確解答，這類型的停車場雖然看似塞好塞滿、完全沒有移車空間，但車主都需要將鑰匙寄放在管理員室，由停車場管理員負責移動車輛，所以才出現毫無預留車道，將所有空間規劃成停車位的景象。

另外有網友分享自身經歷，他提到這類塞好塞滿的景象在泰國也看得到，但不像台灣是車主寄放鑰匙，泰國的作法是停好車打空檔、不拉手煞車，需要開車出去的時候再由人力推開其他車輛，奇特民情讓其他人直呼「推車懂，但如何轉彎」、「推出停車場怎麼辦」。

停車場 車道

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