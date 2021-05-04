女搭高鐵自由座撞見這一幕愣傻了 忍不住砲轟：到底會不會排隊？

每逢連假疏運，高鐵站總是湧進大量的搭車旅客，不僅對號座車廂滿座，連排隊要搶搭自由座的民眾也是擠一大堆人在候車月台上。然而，日前適逢五一勞動節連假，有網友就親見一幕畫面讓她忍不住砲轟「到底會不會排隊？」

該名網友在網路論壇Dcard上發文表示，她很常搭高鐵，但每次排隊要搭自由座時心情就很不美麗，因為很多人不是要搭現在開來的這班自由座卻硬要先排隊在等待線裡，結果車門開了反而還一直站在原地不進車廂，搞得後面其他急著要進去坐自由座的人都一頭霧水，不曉得站著的人到底什麼意思。

發文的網友寫道，「全部人都用著懷疑的眼神看著，還不覺得丟臉，重點是越來越多人這樣，本來有位子被你卡到沒位子，而且卡到別人的人，就是沒有禮讓，大家還要一直閃才能進出。」

底下有其他人認同這篇貼文的看法，並表示，「自己排自由座一定都提前十幾分鐘當第一個，如果不是想搭這班的話，車門開啟的時候，我就會讓到一旁去讓別人上車」，也有人直言，「不上車至少往旁邊靠，一動也不動擋住別人這樣真的滿白目的。」

但也有人反駁這篇的觀念，有網友覺得「我就喜歡先排下一班不搭這班不行嗎？」、「不買貴一點的對號座，自己要搭自由座的，吵什麼吵？」、「早點買票就沒事了吧？」、「買商務艙呀！」

不過也有人出面幫忙緩頰解釋，「無關買不買對號座，如果沒有要搭這班車，至少挪個身體讓個位，而不是一直低頭滑手機，這是排隊美德。」