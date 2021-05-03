女生吃怎樣算多？女子夜市用餐遭嗆「肥死」 網友怒：假裝吃很少才廢

一位女網友便分享下班後獨自在夜市用餐的經驗，僅點兩份餐點卻遭他人嗆「不怕肥死」，讓她委屈問道「這樣真的很多嗎」，引起網友廣泛迴響，怒批「假裝吃很少的才很廢」。

原PO在臉書公開社團「爆怨2公社」發文表示，自己下班後在夜市吃東西，餐點上桌後卻遭隔壁女生側目，嘲諷「哎呦一個人吃那麼多，不怕肥死」，鄰桌一群人也跟著大笑，讓原PO怒轟「怪了，我吃什麼跟妳X事，要妳幫我付錢了嗎？」，讓原本欣喜期待的晚餐時間，瞬間變調。

貼文中，原PO也附上晚餐照片，提問網友一份臭豆腐、一份蚵仔煎「這樣，很多嗎？」，引起網友廣泛討論。網友表示，「如今大眾的觀念仍被商業模式影響，造成大家以為「瘦」就是好，其實有體力、人強壯才是王道，因此別理會太多、活在他人眼光下」；此外也有網友曾因「吃不胖」，被他人嫌棄「吃那麼多還那麼瘦，根本浪費糧食」，顯示無論擁有何種身材都還是可能隨意遭人評論。

對此，留言網友近乎一面倒支持原PO，認為「吃飯皇帝大，開心才重要」、「吃的完都不算多」、「這些還好吧！我覺得假裝吃很少的才很廢」、「不要吵架，再點同樣兩份嚇嚇她們」；另外，也有網友搞笑回覆「我買滷味被老闆問要幾雙筷子，實在是不好意思說一雙」、「兩個人吃這樣很多嗎？（繼續跟妳對面他們看不到的東西說話）」。