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麵店滷味沒標價！他爽夾4樣結帳瞬間臉綠：比主餐還貴

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣人喜食經滷汁熬煮後的滷味，香氣十足又美味。示意圖／Ingimage
台灣人喜食經滷汁熬煮後的滷味，香氣十足又美味。示意圖／Ingimage

台灣的美食名聞遐邇，有著「美食王國」的名稱，路邊攤或是夜市不僅受到國人喜愛，更有許多外國遊客來台觀光的目的之一。不過有民眾卻在麵店夾了未標價的滷味，隨便夾了4樣就要200多元，讓他直呼「在麵店夾滷味是不是心臟要很大顆？」。

網友在「PTT八卦板」發文說，從小長輩就告誡麵店的滷味不好吃又很貴，所以一直都沒有吃過，但上次跟朋友去吃飯時，朋友有夾滷味的習慣，於是夾了滷蛋、海帶、豆乾、腸子。

由於沒有標價，因此夾完4樣結帳的時候，總共要價200多元，他也表示「比主餐還貴」，也好奇大家會「敢夾滷味嗎？」、「在麵店夾滷味是不是心臟要很大顆？」。

網友看了也說，「你可以跟老闆說你要切的金額啊」、「夾肉的比較貴，你都夾豆製品就好」、「清粥小菜也是」、「麵店當然靠滷味買樓」、「大腸跟嘴邊肉本來就很貴」。

但也有人認為，「沒標價你還敢夾」、「當然比主餐貴，主餐就一堆麵粉跟豆芽菜還有幾片肉」、「滷味才是本體吧，不夾滷味不如直接吃泡麵」、「問一下會死唷」。

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