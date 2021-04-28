訂賣場10吋披薩送來5市吋 網嘆：都不夠塞牙縫

餐廳外賣都會提供菜單或附圖給客人參考，這樣客人才可以依名稱或圖片餐點，不過多數餐廳都會在目錄下用小字註明「圖僅供參考，以實際內容物為主」。也有外賣速食是以尺寸大小來定義食物，一位網友叫外送平台買了一個10吋披薩，拿到後掀盒蓋一看，整個傻眼，「送來這樣是正確的嗎」，更不平的大吼「說好的10吋呢？」

原po在臉書「爆怨2公社」貼出3張圖片，表示自己使用外送平台點了一個大賣場的10吋披薩當晚餐，等外送拿到手整個傻眼，發現10吋的披薩縮水了，用肉眼看也知道沒有10吋，「都不夠塞牙縫」。為了確認是否真的有10吋，原po用皮尺量只有5市吋（約16.7公分），用公分量也沒到25公分，大嘆「送來這樣是正確的嗎？說好的10吋呢？」，並拍照傳給外送平台客服。

貼文一上傳臉書隨即引起網友熱議，紛紛留言回應「縮水了，這個是個人獨享披薩嗎」、「這是大賣場的問題吧…」、「應該是要問大賣場吧」，有網友聚焦在名稱「直徑乘圓周率才有10吋」、「是 『10吋盒』裝披薩」、「披薩品名就叫『10吋』」、「10英吋25公分喔」。

根據消保官表示，消費者購買產品品項跟販售產品內容物不相同時，可以要求立即更換，如果販售廠商不願更換，可以向消保官提出申述。