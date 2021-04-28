5千元民宿門口是「洗衣店」？ 她入住後傻眼：大號還要舀水沖

不少民眾出遊時，都會在訂房網站上預訂住宿地點，除了選項眾多，也可以觀看其他遊客的評價，以免訂到不滿意的房間，壞了出遊好心情。不過近日一名網友透露，自己在訂房網站花5千多元訂房，然而到現場只看到一家洗衣店，好不容易找到民宿大門後，房況卻非常糟糕，甚至「大號要自己舀水沖」，讓他相當傻眼。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，自己透過訂房網站下訂一家位於宜蘭的溫泉會館，2間房間共計5720元。但入住當天到達目的地時，卻只看見一間投幣式洗衣店，且網站上沒有任何聯繫電話，無奈之下他們只好在雨中徘徊尋找一個多小時，甚至一度誤闖附近居民的公寓，相當狼狽。

原PO表示，他們在網路查了非常久後，終於和民宿業者取得連繫，並有服務人員前來接待，然而服務態度並不親切，對於他們反應「門口沒有任何標示」、「沒有聯繫電話」、「地址有誤」等事宜，也都沒有清楚說明，唯一得到的回應僅有「招牌被撞壞」而已。

最讓原PO一行人傻眼的是，花費5千多元訂的房間，其中一間的房況卻非常糟糕。原PO表示，兩間房間的價格明明一樣，但有一間的空間特別小，設備也有問題，甚至上大號還得自己裝水才沖得掉，和接待人員反應後，也沒有積極解決和安撫客人，雖然最後民宿說「只收5000」，還是讓他們這趟旅行的感受非常差。

該文底下湧入討論，許多網友點出「對過一次谷歌地圖跟評價才下單，違法民宿太多了」、「找不到評價的，一律直接跳過」、「違法民宿，業者逃漏稅、沒有消防安全檢查，萬一失火消費者沒保障」、「看評論要看最低分，才是真實的」等，提醒原PO訂房前應多留意網站以外的評價；此外，有人也認為「從第三方平台訂房雖然會比較便宜，但出問題時很麻煩，要看你當初註冊時同意的契約」、「平台不審核，怪不了店家，可以的話就抵制平台」。