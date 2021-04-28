公車司機要求「下車不用說謝謝」 內行曝運將心聲：有夠冤

台灣大眾運輸十分便利，其中公車因便宜、站點多、路線多元等特性，成為通勤族的熱門選擇，而下車時向辛苦的司機道謝也成為台灣人的習慣之一。然而近日網友發文爆料，一名公車司機竟要求乘客「下車不用說謝謝」，貼文一出引起網友熱議。

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文爆料，一名司機在公車上張貼佈告，寫著「下車時請不用說：『謝謝』」，其中「不用」二字怕乘客看錯還特別加粗加深。公車司機的心聲讓原PO驚訝直言：「頭一次看到司機這樣要求乘客的。」

根據網友爆料，一名司機在公車上張貼佈告，寫著「下車時請不用說：『謝謝』」，其中「不用」二字怕乘客看錯還特別加粗加深。圖／取自 路上觀察學院

消息曝光後引起網友熱烈討論，許多網友皆可以理解司機的要求，「很正常啊，因為沒空轉過頭回乘客，要看前方跟左後方，然後沒回乘客就變成收投訴單，有夠冤」、「你說謝謝時，司機大多會點頭致意，太多人說謝謝時，司機光點頭也是蠻辛苦的」、「司機很累了，沒力氣一個一個回不客氣」、「司機：快滾，一個一個謝，我都煩死了」、「下車看著樓梯好好走，比講謝謝重要」、「感謝他的認真注意開車吧」。

部分網友揣測司機寫出此佈告的心情，「這司機感覺有點厭世⋯」、「開到很不爽這樣」。也有許多網友提出不同的答謝方式以娛樂辛苦的司機，「說BUI BUI」、「感恩、3q、乾蝦、阿哩嘎豆」、「要說：ㄒㄩㄝˋ ㄒㄩㄝˋ」、「暗自謝」、「那是要說什麼？『真有你的』這樣？」、「說掰哺」、「那就說，我愛你唷」。