又掀中側柱之戰！他停機車立側柱被譙「有品一點」 網友戰翻

台灣的機車密度很高，路邊停車位經常一位難求，如果還遇到隔壁車輛「停車立側柱」，往往引人不滿。一名網友發文表示，日前他就將機車立側柱，結果機車被貼上「有品一點」的警告紙條，貼文曝光後，引發網友兩極討論。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，從照片中可看出，他的機車龍頭被黏了有透明膠帶的紙條，上面寫道「立中柱沒這麼難，有品一點」，其中「有品一點」還用橘色字標記，警告意味濃厚。原PO也將這幕拍下PO上網，委屈發文表示「立側柱臭（錯）了嗎？」

貼文一出，有網友為原PO抱不平，「還用透明膠帶黏別人的車，你才沒品」、「有法規規定要立嗎？沒立就寫這種酸語是什麼人品？」、「側柱跟沒品的關聯是什麼？」、「立不立中柱本來就和道德無關，用側柱的人也有可能有他的緣由，這點也要考量進去」。

不過，有網友仍建議原PO立中柱，「停側柱真的很干擾旁邊的車啊」、「側柱位置佔很大空間，有時真的很討厭側柱式立車」、「立側柱不要影響到別人，是沒差，但通常都會被影響，而且有些路面是斜的，還立側柱是要親地板嗎？」、「側柱+鎖龍頭+貼車真的不行」。

有人曾發文表示，為何機車要發明側柱，引來這麼多麻煩，釣出內行人解釋，「側柱才是機車的標準配備，中柱才是因應特殊狀況額外安裝的」，以全球機車產業來說，配有中柱的機車有「自動變速」、「裝貨載運」兩種特質，自動變速是為了防止使用者誤加油門造成暴衝意外，設計中柱讓後輪懸空，是安全機制的一種；而用來載貨的機車，為了保持機車與地面的水平，需要用中柱來達成。