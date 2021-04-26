在台中開車想開直線好難！他抱怨：每天都要扭來扭去

道路交通狀況多，還有許多馬路三寶會影響交通。有網友抱怨，「在台中開車想開直開好真的好難」，直呼地上的標線真的很讓人頭痛，每天開車要扭來扭去的，一邊扭還要邊看左右後照鏡別人有沒有跟著一起扭，如果別人沒跟著地上線扭還可能發生車禍。

有網友在爆料公社發文抱怨台中交通混亂，他表示，「開內側想跟著地上線走，快紅燈時會被外側車突然往左擠，還一堆不打方向燈直接擠，擠出線外或擠去左轉道。神奇的是這些車過完路口就又會飄去外側，隨便站一個路口，每天至少可以抓到10000起違規，還有一大堆路口都是這樣，沒打方向燈、壓雙白線、左轉道直行」。

該網友崩潰表示，「台中市政府能不能幫幫忙？台北24小時都塞車我知道，但用路人比較守規矩，會打方向燈不會隨意鬼切，且路比較直標線也比較合理一點點」。

有網友說，台中的路遇到路口就會雙線道變三線道，台中人都不理繼續直直開，外地來的會照標線開，「結果車就是彎來彎去開不好，還要小心閃過大量只開直線的在地人，其實是標線設計不良，以至於在地人都選擇性違規不依標線行駛」。

還有人說「一堆人完全搞不懂該怎麼開，只會直直開，完全不看地上標線！」、「台中人表示：First time? 在台中開車騎車都要先學會通靈，不然突然被三寶搞死你都不知道」、「千萬記得別按喇叭！不然你會得到慶記（子彈）」。