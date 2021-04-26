買蜂蜜蛋糕結帳完一看傻眼 他臉綠：被調包成即期品

購買食品時多會選擇有效期限較久的，避免還沒吃完就發現過期。有網友日前到連鎖咖啡廳外帶蜂蜜蛋糕，選定到期日是5月6日的蛋糕，想不到結帳後發現被調換成4月底到期的蛋糕，店員還主張「商品先進先出」。其他網友直呼「被偷換我不能接受」。

有網友在爆怨2公社發文表示，日前到永和某連鎖咖啡店用餐，點了一條蜂蜜蛋糕外帶，拿取商品時確定蛋糕到期日是5月6日，想不到結帳後被調換成4月底到期的蛋糕。

該網友發現後立刻詢問店員，店員振振有詞地說「你還沒有離開店內，不算完成交易，而且商品採取先進先出，所以才把4月到期的給你」，他傻眼表示，「但是如果我剛剛沒有發現，那回家就要吃快一點了，我也可以接受即期品，但是不是該事先告知？」他也補充最後店員有換回原先的蛋糕。

其他網友則表示「我會退回去說我不買了」、「我不能接受！至少要事先跟我說，我可以不要買！如果這條只有我一個人吃，我就是要買保存較長的自己慢慢吃啊！」、「振振有詞？！呵，這明明就是調包」、「感覺很差！如果是我不會想再進這家店了」。