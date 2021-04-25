刷載具為何還要印明細？ 網曝用途：沒拿就GG

近年來環保意識抬頭，許多民眾買東西會以載具代替紙本發票，不過就算掃了條碼，有些店家仍會印出明細。近日有網友就疑惑，到底為何要印出明細，引起廣大迴響。

原PO在PTT發文詢問「刷載具為啥還要印明細？而且還很多機器是一定會印出來，不覺得這樣根本沒省到紙嗎？」他也認為載具對他來說不算方便，「拿載具、刷載具也是增加作業時間，為啥會變成這樣？而且本魯曾經載具中200，沒設定自動匯款又懶得去處理，已經過了很久了」。

對此，底下網友紛紛表示：「所以我都拿紙本發票當原始人」、「記帳、對帳、比對買的東西，通常載具發票都會晚半天」、「我也有這個疑問，就想環保一點還給我印明細」、「覺得是設計問題，至少要讓消費者可以選擇不印明細，以節省紙張」。

也有人為他解惑，指載具之所以印明細還是有幾個好處，「有些店家會說沒有明細就不能退換貨」、「明細要對金額呀，店家常常算錯錢」、「折扣活動太多，明細還是要檢查，不然常出錯」、「刷載具也會出錯啊！有明細可以核對購買內容，如果又要退貨，需要明細就GG，沒拿再後悔也來不及了」。