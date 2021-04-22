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女大生搭台鐵遇怪客「詭異卡位」 同車者訝異：以為你們認識

聯合新聞網 / 綜合報導
自強號示意圖。圖／聯合報系資料照
自強號示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣鐵路貫通南北，支線眾多，是國人最常搭乘的交通公具之一，不過也因方便快速且定時開車，導致「佔座」亂象不斷。有網友抱怨遇到女子買站票，卻大剌剌站進座位區，與乘客面對面，非常尷尬，甚至有人遇到2座位「擠13人」的盛況。

女大生日前搭乘自台中北返的自強號，座位剛好在第一排靠窗，由於當天是周日，車廂內有不少站票乘客，連她的位置上也站了一個人。當下她不以為意，猜測這位女子可能是沒地方站才出此下策。沒想到她入座後對方仍「堅守位置」，與她面對面站著，即使後來車廂內人潮散去也不移位，直到桃園站時女子發現有空地「可以坐下」才離開。

最後女大生無奈表示，她是第一次遇到這種情況，想知道是否有人跟她有同樣經驗，結果真的釣出不少苦主，紛紛留言「我遇過，而且我的位置還不是在最前面那種，是在中間走道，那個男的就從高雄搭到嘉義都站在我正前方」、「我之前搭自強號對號座，看到阿姨在收垃圾，就把腳縮起來，讓站在走道的外勞A站在我前方，結果阿姨走了，他就賴在那邊不走」。

對於這些令人傻眼情況，網友同情表示「那是你的位置為何他可以那麼理直氣壯」、「也太尷尬了吧」、「我會叫她滾」、「我會直接踩踏板，看誰尷尬」、「哪有人把位置前當走道啊，沒看到腳踏板在那裡嗎？說白了就是沒禮貌，為啥我買位子還得正視他的股間啊」，一位疑似與原PO同車廂的人更表示自己親眼目睹，但「我以為你們是認識」。

有網友更分享過年期間遇到的驚人場景：「我最多的一次是搭自強號兩個位置總共擠13人，我是有買位的人，我手上抱一個不認識的孩子，旁邊那位大學生抱著他的同學，兩個都男生，我們腳踏板坐4個小朋友，還有一位爸爸抱著小孩擠進來，兩個大男生疊著的扶手還坐了一位小姐，我們剛好是列車最後一排，後面椅背上坐兩個小朋友，他們的家長扶著，所以我也不能靠著椅背坐，頭會撞到小朋友，這個組合從台南撐到台北，連想起來上個廁所都不知道怎麼起來」。恐怖畫面讓眾人驚歎「太強了」、「椅子不垮嗎」、「我的天這個情況要我從台南到台北真的會瘋掉」。

女大生抱怨搭乘台鐵時被站票乘客站進座位區內，賴著不走。 圖／翻攝自Dcard
女大生抱怨搭乘台鐵時被站票乘客站進座位區內，賴著不走。 圖／翻攝自Dcard

自強號 台鐵

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