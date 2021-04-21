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家長籲幼稚園刷掉「胖老師」 網砲轟：你才該被過濾掉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提出，他認為幼稚園應過濾身材較豐腴的老師，以維護小孩健康成長的環境，偏激言論遭網友砲轟。 示意圖／ingimage
一名網友提出，他認為幼稚園應過濾身材較豐腴的老師，以維護小孩健康成長的環境，偏激言論遭網友砲轟。 示意圖／ingimage

許多父母都相當注重孩子的教育環境，希望能讓子女得到最優秀的資源。不過近日一名網友表示，為人師表應該重視體態管理，因此他認為學校應過濾身材較胖的老師，否則總讓他很不放心，深怕影響孩子成長。該文曝光後，引來網友砲轟，紛紛痛批「幼稚園才該先過濾你這種家長」。

原PO在臉書「靠北幼稚園」發文詢問「大家會覺得自己孩子的幼兒園裡有過胖的老師很不放心嗎？」並接著表示，自己每次去參觀幼兒園時，總會多加留意老師的身材，看看有沒有「胖老師」任教。

原PO進一步指出，如果老師自己都吃得這麼胖，根本沒辦法教育孩子，他也直言，完全不放心「把自己的寶貝交給胖子來帶」。文末他更激動呼籲，希望所有園所在聘用老師前都該「過濾一下」，把胖子通通刷掉，才能讓孩子們有健康成長的環境。

這番言論一出，立刻引來許多網友回應，痛批「你的心很狹窄」、「完全刷新我三觀」、「建議幼兒園過濾一下這類家長」、「有你這種父母才讓人不放心」、「我替你的孩子擔心」等；不少人也分享自身經驗，留言「胖胖老師可以讓午餐看起來更好吃，遊戲玩起來更好玩」、「我兒子的老師胖胖的，可是很有愛心耐心」，反駁原PO觀點。

幼兒園 愛心

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