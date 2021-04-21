她不滿買雞肉飯遭套話「年輕人不老實」網反批：太難伺候

許多上班族為求方便，午晚餐多以外食為主，方便、美味又可以省去清潔的時間。不過近日一名女網友發文抱怨自己遇到黑心店家，在她結帳時「套話」，害她白白多花錢，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文控訴，她在文中說明自己去買雞肉飯，遭到年輕老闆「套路問話」，讓他相當不滿，「現在年輕人做生意真的不老實，滿滿的套路，買雞肉飯都直接問大碗的嗎? 」她舉例根據以往購買經驗，老一輩的店家多會詢問要大碗小碗，也不會要他購買多餘的餐點，「年輕人還會故意問要不要加一顆蛋，看誰不注意說好，就多花15元買一顆不想吃的蛋」。

她認為這樣的銷售套路顯現出年輕人素質下降，「難怪大家都看不起年輕人，一代不如一代，爛草莓好手好腳的，要騙要故意問你要不要加蛋」。她說若因為想多賺15元就欺騙客戶，優質客戶可能一輩子都不會再回訪了，「15元看清楚一個人，年輕人就是沒遠見，難怪台灣會變成這樣⋯⋯」。

貼文引起大量留言回覆，許多網友認為店家問要不要加點是正常行為，「你這種客人也太難伺候了吧⋯⋯有問你加不加，又不是沒問直接算妳錢」、「他只是建議妳，妳有要或不要的選項」、「做生意當然是為了多賺一點錢啊。而且店家有問你，又不是強迫你，自己不聽、不回答，然後為了15元罵所有年輕人？？？」、「做生意不這樣問要怎麼問？你也可以選擇吃或不吃啊！有人拿槍逼你一定要點蛋嗎？一定要吃大碗的嗎？」。