石材上貼「四色牌」有何用？內行揭真實用途：師傅薪水都靠它

這是什麼用途？日前一名女網友看到師傅送來的裝潢石材上，貼了「仕、將、車、馬」的「四色牌」，讓她感到相當疑惑，因此上網求解，貼文釣出內行網友解答。

該名女網友在臉書社團「爆系知識家」PO文表示，「請問石材上貼的仕、將、車、馬等等的象棋貼紙，有什麼意思嗎？如果是固定用，為什麼不能用一般的紙就好呢？」

文章曝光後，隨即引起熱烈回應，網友紛紛笑說「老闆應該剛好要換下一副牌了，所以廢物利用」、「四色牌玩了幾次就會換新的，舊的拿來利用很環保啊」、「薪水都靠四色牌」、「等等打牌要贏的概念嗎？」、「應該只是多點造型而已」。