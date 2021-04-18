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石材上貼「四色牌」有何用？內行揭真實用途：師傅薪水都靠它
這是什麼用途？日前一名女網友看到師傅送來的裝潢石材上，貼了「仕、將、車、馬」的「四色牌」，讓她感到相當疑惑，因此上網求解，貼文釣出內行網友解答。
該名女網友在臉書社團「爆系知識家」PO文表示，「請問石材上貼的仕、將、車、馬等等的象棋貼紙，有什麼意思嗎？如果是固定用，為什麼不能用一般的紙就好呢？」
文章曝光後，隨即引起熱烈回應，網友紛紛笑說「老闆應該剛好要換下一副牌了，所以廢物利用」、「四色牌玩了幾次就會換新的，舊的拿來利用很環保啊」、「薪水都靠四色牌」、「等等打牌要贏的概念嗎？」、「應該只是多點造型而已」。
此外，也有內行人跳出解答，「大理石安裝師傅的工具箱裡面都有四色牌，主要拿來調整安裝石材高度跟左右縫，2張四色牌剛好是一米釐」、「因為用石材膠沒那麼快乾，大部分都是貼膠帶做保險，防止石材膠未乾的時候跑掉或是掉下來，當然都會用三秒膠來假固定，他的做法是買個保險，做石材基本都會有四色牌，因為厚度平均，且較硬不容易壓沉，都用來調整石材高低水平，可能手上沒有膠帶，就地取材使用四色牌來做保險，且比膠帶拉力來的強更能確保石材的安全」。
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