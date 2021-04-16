快訊

綠委被批幫建築師卸責！這條法一修 專業團體激憤

員工多為同一批 愛奇藝疑在台灣東山再起？3人遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半夜抱高燒39度兒掛急診 醫問「這句」讓他傻眼：想直接退掛

聯合新聞網 / 綜合報導
一名父親分享，自己某次半夜時帶著發高燒的兒子掛急診，但問診對話卻讓他無奈到「想退掛」。示意圖／ingimage
一名父親分享，自己某次半夜時帶著發高燒的兒子掛急診，但問診對話卻讓他無奈到「想退掛」。示意圖／ingimage

醫生學識淵博、懸壺濟世，是最受人敬重的職業之一，不過有時累壞了，也有「凸槌」的時候。近日一名父親就分享，自己的兒子日前在半夜發高燒，他馬上帶著孩子衝到急診室，然而問診過程中醫生竟「語出驚人」，讓他傻眼到想直接「退掛」。

一位爸爸在臉書「爆廢1公社」發文表示，某次半夜時，兒子發高燒到39.9度，怎麼沖澡也沒辦法降溫，只好趕緊衝到醫院掛急診。而醫生來了之後，詢問兒子近期有沒有接觸其他小朋友，該父親回應「只有他弟弟」，沒想到醫生接著竟說「那他弟弟應該是比他小吧？」讓他聽了實在哭笑不得，暗自心想「我想退掛，這醫師腦子不好使」。

該文一出，網友紛紛笑回「醫生你累了嗎」、「半夜醫生還在昏沉中」、「一定是剛睡醒」、「『他弟弟』只是個名字」、「本來替你很緊張，看到後面笑了出來」、「應該回答：『不！他弟弟比他大哦！』把醫生搞糊塗」、「醫生蠻幽默的啊」。

不過也有人認為「雙重確認不錯」、「有可能是雙胞胎」、「弟弟也可能泛指所有的小男生啊」；此外，部分網友也點出「其實醫師很累，有時候回應時是用本能反應模式，不是思考模式」、「醫生應該都只是反射性回應，腦子都在想這病要如何處理」等，呼籲民眾多加體諒。

醫師 爆廢公社

延伸閱讀

薪水小偷每天裝忙 高材生菜鳥爆氣「字字戳要害」把老鳥嗆哭

他參加抗議活動被警襲擊「睾丸炸成碎片」 至今仍身心受創

男弄丟Airpods急上派出所 「4字通關密語」警察馬上還他

怕吵醒小孩！媽拿膠帶封死門鈴 郵差一個動作讓她氣炸

相關新聞

一領錢老婆秒傳訊關心…人夫驚：怎麼馬上知道？內行人揭真相

婚姻生活中，有許多需要相互扶持的地方，也會遇到各種考驗，一名人夫就碰到金錢問題的考驗，他透露每次只要一提錢就會立刻收到老婆關心的訊息，詳細詢問他提錢用途，讓他崩潰喊「什麼事都逃不出她的手掌心」。

外送159元便當長這樣？ 網友諷：100元是驚喜服務費

外送平台越來越興盛，許多民眾力求方便快速，不惜額外支付外送費用、嚐試新店家，卻也容易因此踩雷。日前就有女網友分享自身經驗，表示自己叫一份豬排飯外送，不僅配菜寒酸、口味差勁，更要價159元，讓眾網友傻眼直呼「配菜掉在路上？」...

半夜抱高燒39度兒掛急診 醫問「這句」讓他傻眼：想直接退掛

醫生學識淵博、懸壺濟世，是最受人敬重的職業之一，不過有時累壞了，也有「凸槌」的時候。近日一名父親就分享，自己的兒子日前在半夜發高燒，他馬上帶著孩子衝到急診室，然而問診過程中醫生竟「語出驚人」，讓他傻眼到想直接「退掛」。

驚見賣場吐司被「齧齒科」咬破？ 網揭真正兇手：無恥科才對

市售食品的衛生狀況，是許多民眾在購買前優先考量的選項之一。不過，近日一位民眾透露，自己在逛知名美式賣場時，竟發現架上的吐司外包裝破損，讓他懷疑是「齧齒科動物的傑作」；而照片曝光後，許多網友則紛紛質疑，真正的凶手似乎是「無恥科」。

台灣馬路日常登「國外熱搜」外國人怒：這些混蛋就是不讓

許多外國人來台灣居住，都會不習慣一些文化差異，這次有一名外國實況主拍下了「台灣馬路日常」，見到駕駛不禮讓行人的交通現象，並且抱怨自己過馬路都要提心吊膽，影片分享後也在國外論壇引起熱議。

怕吵醒小孩！媽拿膠帶封死門鈴 郵差一個動作讓她氣炸

家中有年幼孩童的家長最怕的就是孩子睡覺時被吵醒，尤其白天時常會遇到郵差按門鈴，就會將熟睡的小孩驚醒，一名媽媽在臉書「爆怨公社」發文抱怨，她說已經將門鈴周圍用膠帶黏住，還貼了紙條提醒勿按，就是怕吵到小孩，但偏偏郵差硬是將膠帶拆掉還按鈴，讓她無奈地只好上網求助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。