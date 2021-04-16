半夜抱高燒39度兒掛急診 醫問「這句」讓他傻眼：想直接退掛

醫生學識淵博、懸壺濟世，是最受人敬重的職業之一，不過有時累壞了，也有「凸槌」的時候。近日一名父親就分享，自己的兒子日前在半夜發高燒，他馬上帶著孩子衝到急診室，然而問診過程中醫生竟「語出驚人」，讓他傻眼到想直接「退掛」。

一位爸爸在臉書「爆廢1公社」發文表示，某次半夜時，兒子發高燒到39.9度，怎麼沖澡也沒辦法降溫，只好趕緊衝到醫院掛急診。而醫生來了之後，詢問兒子近期有沒有接觸其他小朋友，該父親回應「只有他弟弟」，沒想到醫生接著竟說「那他弟弟應該是比他小吧？」讓他聽了實在哭笑不得，暗自心想「我想退掛，這醫師腦子不好使」。

該文一出，網友紛紛笑回「醫生你累了嗎」、「半夜醫生還在昏沉中」、「一定是剛睡醒」、「『他弟弟』只是個名字」、「本來替你很緊張，看到後面笑了出來」、「應該回答：『不！他弟弟比他大哦！』把醫生搞糊塗」、「醫生蠻幽默的啊」。

不過也有人認為「雙重確認不錯」、「有可能是雙胞胎」、「弟弟也可能泛指所有的小男生啊」；此外，部分網友也點出「其實醫師很累，有時候回應時是用本能反應模式，不是思考模式」、「醫生應該都只是反射性回應，腦子都在想這病要如何處理」等，呼籲民眾多加體諒。