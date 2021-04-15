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冷豔正妹25歲買下3千萬豪宅 遭酸民攻擊親曝資金來源

聯合新聞網 / 綜合報導
26歲美妝部落客夏曼娣Mandy在Youtube開箱3000萬元豪宅。 圖擷自「夏曼娣 Mandy」Youtube
26歲美妝部落客夏曼娣Mandy在Youtube開箱3000萬元豪宅。 圖擷自「夏曼娣 Mandy」Youtube

26歲美妝部落客夏曼娣Mandy於10日在Youtube開箱3000萬元豪宅，分享這是她去年25歲時買下人生第一間房，耗費500萬元裝潢今年終於完工，目前第一集曝光客、餐廳的空間，也引起酸民瘋狂攻擊，讓本人親自回擊買房資金全靠工作不靠爸媽。

PTT鄉民在昨（14）日發文「25歲台女買3千萬房？」，羨慕地說「好厲害哦～僅僅25歲買3千萬元豪宅，我25歲時存款還不到10萬元呢？嗚嗚好魯」，並詢問大家如何能像夏曼娣一樣成功？

沒想到大部分網友酸言酸語「1.爸爸有錢 2.乾爸爸有錢」、「一點設計感都沒有，可能我外行不懂這樣要500萬」、「有夠廢！25歲才這樣，我身邊一堆還沒30歲這幾年股票炒幣破十億」；不過也有人幫忙反駁說「她當網紅從《大學生了沒》就開始了，努力工作了這麼久，結果被一堆垃圾魯肥宅酸說是被包養，我快笑死」。

其實，夏曼娣Mandy早在2015年就以「冷豔神正妹」登上電視節目《大學生了沒》，同年參加選秀「校園星正妹」奪冠賺到100萬元獎金，也接拍廣告工作當起演員、平面模特兒，目前IG已有12.7萬粉絲追蹤。

這次首房開箱文反而掀起PTT與Youtube酸民議論，她親自留言回應，「就是自己賺自己買，如果不能先搞清楚狀況的話，建議你以後看完影片再留言」，並強調「家裡沒有贊助，也沒有廠商業配，更沒有被包養，自己工作賺錢存錢買下的房子」。

夏曼娣Mandy的親友也都出面反擊負面輿論，一位疑似媽媽說「我女兒努力工作不需靠爸媽，且誠實報稅，你信不信我告你！」，還有朋友出面「我認識她十幾年，從來沒看過她搭計程車代步，都搭一個多小時的車回家，不然就叫大家送她去捷運站她要坐捷運回家」，解釋夏曼娣Mandy赴歐洲旅遊也極節省，會帶一堆韓國微波米飯果腹，「而且KOL（意見領袖）本來就比一般人薪水高」。

夏曼娣Mandy在2020年發布過Youtube影片「曼娣居然做過這些工作？10個我不為人知的工作小祕辛」，分享自己從事過的職業有餐飲業、銀行業、服裝業、網拍等，「為了賺錢，我也算是嘗試過各種領域了」。

PTT 網紅 正妹 YouTuber

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