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一領錢老婆秒傳訊關心…人夫驚：怎麼馬上知道？內行人揭真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人夫表示他一領錢馬上收到妻子傳訊關心。示意圖／ingimage
一名人夫表示他一領錢馬上收到妻子傳訊關心。示意圖／ingimage

婚姻生活中，有許多需要相互扶持的地方，也會遇到各種考驗，一名人夫就碰到金錢問題的考驗，他透露每次只要一提錢就會立刻收到老婆關心的訊息，詳細詢問他提錢用途，讓他崩潰喊「什麼事都逃不出她的手掌心」。

原po貼出一張與老婆的對話截圖。圖／取自《匿名公社》
原po貼出一張與老婆的對話截圖。圖／取自《匿名公社》

原po在臉書社團《匿名公社》發文，貼出一張與老婆的對話截圖，對話中原po老婆詢問「你中午提款1千元對吧」，他則疑惑「對，妳怎麼會知道？上次提款你也問」。接著老婆又問「不是有200在皮夾裡？用完了嗎」，他表示自己買掃墓的東西，因忘記詳細金額，只說「700多」，沒想到老婆打破砂鍋問到底，「700多少？有沒有開收據？拿來我看看」。

原po對此感到相當傻眼，並回覆「有必要這樣嗎？妳還沒說為什麼我提款妳會馬上知道」，老婆則態度強硬「這個你不需要知道，收據拿來我看」、「沒收據可以去叫老闆開給你」。他無奈自嘲「我領了錢她馬上知道，馬上問用途……感覺什麼事都逃不出她的手掌心，婚姻生活，就是這麼刺激！」

貼文一出立刻引起網友紛紛留言，不少人同情原po「採購部老婆嗎」、「調查局？？」、「這樣的人生你真的快樂嗎？」、「看到問7百多少那邊，真的太扯，強迫症是不是」、「真的是745氣死我」、「她不是老婆是會計」、「你是不是曾經犯了什麼錯被她抓包」。

至於為何原po一提領金錢老婆馬上知道，有過來人指出，「有網銀綁定，匯入或匯出都會通知」、「是不是有綁定LINE，有些提領入帳都會通知喔」、「設定提款簡訊通知...電話號碼是老婆的，當然老婆知道你領錢」。

在一片熱烈討論中，原po也解釋老婆控管金錢的原因「「我們兩人都沒有不好的紀錄，外遇、亂花錢都沒有。最大的壓力來自房貸，所以她控錢很緊。我沒怪她...只是很累」。

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