聽新聞
test
0:00 / 0:00
「供5停2」沒熱水洗澡怎麼辦？ 網：可這樣DIY輕鬆洗
台灣近日缺水嚴重，苗栗、台中（含北彰化）地區4月已經開始轉為「分區供水」紅燈，並已啟動「供5停2」，希望能節約用水共體時艱。不過節約用水的同時，網友也不忘搞笑，沒水洗澡也不怕，這樣洗更無妨。
有網友在臉書「爆廢1公社」貼文表示，家住「供5停2」地區，輪到停2時，缺水又無熱水，想要洗澡怎麼辦，原po看見家中熱水瓶，突然靈光一閃，瞬間變成生活知識家。原來po文者把熱水瓶的出水口連接上蓮蓬頭，把整個熱水瓶掛在浴室中，就可以DIY輕鬆洗熱水澡了。
創意的貼文一岀引發不少熱議，網友紛紛留言回應「這個厲害了」、「莫名搓到笑點」，也有網友提醒「記得調好水溫，不然壓出來的水會很嗨」，更有網友說「拿去洗澡，就沒熱水喝了」、「最好有多個熱水瓶，可以同時洗」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言