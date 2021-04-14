捧場身障人士卻多花3倍錢！ 他得知真相後大笑：很值得

路口和車站附近等人潮聚集處，常常可見兜售零食、面紙等民生物資的身障人士，近日一名網友就分享，自己花了50元和某個叫賣的弟弟買了一條軟糖，隨後他走到附近的超商購物，意外得知原來這家超商就是弟弟的「進貨商」，且自己花了三倍以上的價錢，不過他直呼「很值得」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文表示，他在捷運站前遇到一個疑似是身障者的弟弟，便掏出50元買了一條軟糖，之後他走到旁邊的超商，順道和店員提到「這軟糖是我在捷運站前買的」，沒想到店員馬上回說「你是不是跟前面那個弟弟買的？」並笑著指出，那位弟弟剛剛才過來這裡買，而軟糖的原價其實只有15元。

真相一出，讓店內的人瞬間放聲大笑，原PO則直呼，雖然自己多花了35元，但卻因此得到了最難買到的笑容與笑聲，讓他覺得相當值得。

該文底下湧入網友回應，許多人紛紛留言贊同原PO的做法「小錢，但可以讓他溫飽」、「善心無價」、「自立更生很好啊，比在路邊跟人要錢好多了」、「至少他學會自己批貨做生意，雖然賣貴了，但他是靠自己努力得來的」、「可以體會您的『值得』」；有人也分享「我都拿1000，只拿一條」、「在龍山商場遇到老者夫妻賣棒棒糖，買了一支不是想吃，只是想幫助他們」等，留言區一片溫暖。