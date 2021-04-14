台灣人不守交通規則卻乖乖防疫？ 網曝原因：自己會死的才怕

台鐵太魯閣號撞車意外釀成嚴重傷亡，事件發生後，讓不少民眾重新正視遵守交通規範的重要性。不過，一名網友點出，台灣人生性散漫，交通違規案層出不窮，但對於防疫卻異常守規矩，讓他好奇背後原因。話題一出引來網友討論，許多人也直言原因就是「怕死」。

該名網友在「批踢踢實業坊」發文表示，從台灣的交通狀況來說，就可以看出台灣人的民族性相當隨便、散漫，常常抱持著「反正我自己開心就好」的心態；然而讓他感到奇怪的是，在防疫這一塊，台灣人卻非常遵守規矩，乖乖戴口罩、勤洗手，讓他不禁直呼「為什麼會這樣？」

該文底下湧入網友熱議，不少人紛紛回應「因為怕死，沒人覺得違停自己會死啊，都死別人」、「違停是害別人啊，沒戴口罩是害自己」、「貪財、怕死、愛面子」、「看到別人沒戴口罩便破口大罵，然後自己違停停好停滿」、「如果今天違停會死，看看誰還敢」、「因為自己會死的事情不敢馬虎」等，直指背後原因。

此外，另一名網友則回文分析，他表示，經濟學中有個道理被稱為「切身之痛」，意即「你沒有痛過，不會知道要改」，延伸之意就是「只要不會影響到自己的，那決策都隨便」；而以這項原理來看防疫狀況，那些處於社會頂端、時常需要飛去各國談商務和旅行的人，就是切身之痛的首要潛在族群，所以台灣在防疫上才會如此謹慎保守。

該網友繼續指出，在交通方面，只要是官員出巡，大家都要讓出一條路來，因此那些官員根本沒和一般民眾處在需要爭先恐後的尖鋒路段，出過的交通事故也無法和大眾相比，意即並非「切身之痛」的潛在族群；至於公共交通部分，該網友則直言，包含高鐵、飛機、捷運、台鐵、遊覽車等，只要看官員最少利用哪一項登上新聞，肯定就是「最危險的那項」。