聽新聞
test
0:00 / 0:00

溝中抓三點蟹來煮味噌 網：水溝直通大海嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在社群網站貼出溝中抓三點蟹來煮味噌的貼文，引起其他網友熱議。圖擷自「爆廢1公社」
有網友在社群網站貼出溝中抓三點蟹來煮味噌的貼文，引起其他網友熱議。圖擷自「爆廢1公社」

台灣久旱不雨，全台各水庫無進帳，尤其是中部地區包括苗栗、台中（含北彰化）水情燈號4月6日起轉為「分區供水」紅燈，並已啟動「供5停2」，近日雖有颱風形成，但對台灣影響不大，水情依舊不樂觀。缺水歸缺水，生活還是要過下去，有網友信手抓溝中的螃蟹來煮味噌，可想而知是苦中作樂。

原po 在臉書「爆廢1公社」貼出幾張螃蟹煮湯的照片，除了2張是手中拿著蟹、背景是小水溝的照片外，其他幾張還有螃蟹煮湯和柴燒的照片。原po還貼文表示「缺水苦中作樂，來小水溝抓螃蟹柴燒味噌」。

雖然是小小的苦中作樂文，網友看完貼文後當然也狠狠的留言回應說「笑死」、「今日你最廢，水溝抓3點啊，厲害～」，有網友更說「水溝有三點，這隻三點一定很好吃，活了60幾年第一次聽到」或是「水溝哦，不是小龍蝦嗎」。

更有網友直接拆穿說「三點是海水蟹」、「三點是兩棲蟹嗎」、「没知識，三點是海水的」、「騙肖欸，海裡的三點蟹水溝抓得到？」、「水溝直通大海嗎」，也有網友貼出蛤蜊圖酸說「這是公園裡挖到的」。

相關新聞

捧場身障人士卻多花3倍錢！ 他得知真相後大笑：很值得

路口和車站附近等人潮聚集處，常常可見兜售零食、面紙等民生物資的身障人士，近日一名網友就分享，自己花了50元和某個叫賣的弟弟買了一條軟糖，隨後他走到附近的超商購物，意外得知原來這家超商就是弟弟的「進貨商」，且自己花了三倍以上的價錢，不過他直呼「很值得」。

半夜被陌生人狂加好友！手機、ID外流女嚇壞 網：有內鬼

隨著科技發展，網路交流更加方便，但也增加個人資料外洩的風險。近日一名女網友發文表示半夜突然被一堆陌生人加Line的好友，讓她嚇壞，貼文引起網友熱烈討論。

溝中抓三點蟹來煮味噌 網：水溝直通大海嗎？

台灣久旱不雨，全台各水庫無進帳，尤其是中部地區包括苗栗、台中（含北彰化）水情燈號4月6日起轉為「分區供水」紅燈，並已啟動「供5停2」，近日雖有颱風形成，但對台灣影響不大，水情依舊不樂觀。缺水歸缺水，生活還是要過下去，有網友信手抓溝中的螃蟹來煮味噌，可想而知是苦中作樂。

台灣人不守交通規則卻乖乖防疫？ 網曝原因：自己會死的才怕

台鐵太魯閣號撞車意外釀成嚴重傷亡，事件發生後，讓不少民眾重新正視遵守交通規範的重要性。不過，一名網友點出，台灣人生性散漫，交通違規案層出不窮，但對於防疫卻異常守規矩，讓他好奇背後原因。話題一出引來網友討論，許多人也直言原因就是「怕死」。

微波食品衛生堪憂？店員加熱前「這動作」讓她反胃：超噁心

超商的微波食品種類多元、加熱方便，是不少人在忙碌時的最佳果腹選擇。不過，近日一名網友抱怨，每次在超商需要微波時，店員都直接使用美工刀劃開封膜，讓她直呼「超噁」，質疑用割過各種東西的美工刀接觸食物，衛生問題令人堪憂。

回收界人人擁透天、開名車？都市傳說真相曝光

常有人說「回收界臥虎藏龍」，很多以為貧苦窮、靠撿回收維生的阿公阿媽，實際上坐擁多棟房產，出入豪車代步……然而這真的是事實嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。