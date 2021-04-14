溝中抓三點蟹來煮味噌 網：水溝直通大海嗎？

台灣久旱不雨，全台各水庫無進帳，尤其是中部地區包括苗栗、台中（含北彰化）水情燈號4月6日起轉為「分區供水」紅燈，並已啟動「供5停2」，近日雖有颱風形成，但對台灣影響不大，水情依舊不樂觀。缺水歸缺水，生活還是要過下去，有網友信手抓溝中的螃蟹來煮味噌，可想而知是苦中作樂。

原po 在臉書「爆廢1公社」貼出幾張螃蟹煮湯的照片，除了2張是手中拿著蟹、背景是小水溝的照片外，其他幾張還有螃蟹煮湯和柴燒的照片。原po還貼文表示「缺水苦中作樂，來小水溝抓螃蟹柴燒味噌」。

雖然是小小的苦中作樂文，網友看完貼文後當然也狠狠的留言回應說「笑死」、「今日你最廢，水溝抓3點啊，厲害～」，有網友更說「水溝有三點，這隻三點一定很好吃，活了60幾年第一次聽到」或是「水溝哦，不是小龍蝦嗎」。

更有網友直接拆穿說「三點是海水蟹」、「三點是兩棲蟹嗎」、「没知識，三點是海水的」、「騙肖欸，海裡的三點蟹水溝抓得到？」、「水溝直通大海嗎」，也有網友貼出蛤蜊圖酸說「這是公園裡挖到的」。