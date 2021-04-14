外送點荷包蛋「備註加2片火腿」 老闆怕被負評照做 網怒：奧客無極限

外送平台越來越盛行，許多人紛紛投入外送員的行列，而點餐時都會設有備註欄，以便讓消費者能讓店家了解消費者的需求。一名早餐店老闆接到一個訂單，客人在荷包蛋的餐點中下面備註「外加2片火腿」，令她相當傻眼，網友看了批客人是「奧客」。

一名早餐店老闆在「爆廢1公社」發文，她接到一個外送訂單，沒看清楚就接單，接單後卻發現餐點中的荷包蛋，竟備註「麻煩再外加兩片火腿」，令她相當無奈，「15元去哪裡買一顆蛋＋兩片火腿，我也要去買」，但怕被消費者負評，客服又全都偏向消費者，難得接到一單，老闆最後還是給了一片，並在紙條上寫上「下次請點別的再備註換火腿」。

網友紛紛痛批客人，「貪心的客人～你就寫說加料要加價喔」、「很誇張欸」、「點白飯加麻油雞的概念」、「我會打另外付耶」、「沒錢就不要吃啊，鑽什麼漏洞，害得現在很多店家都不給寫備註了」、「評價現在完全不準啊，難吃的東西我肯定都給五顆星，難吃的東西不能只有我吃到」、「臉皮真厚耶」、「有些人真的會貪這種便宜，我裝沒看到」、「奧客真的無極限欸」。

不過，有網友則認為，店家的做法會寵壞客人，「你給了以後他就會這樣操作，之後不給你還是會吃負評啊⋯」、「這種就是不能給啊，你給了但寫字條，只要不爽還是會負評你啊，然後得逞過就會一直用這招」、「下次對方再點一樣的東西，被負評之後就別再上來抱怨，畢竟客人是你慣的」、「照原本出，單寧願客人給負評也不要慣壞客人」、「備註不用理會他，不然以後有人備註上面寫請隨餐請附上兩萬塊，不就發財了」。