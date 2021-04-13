電梯貼「超兇22字公告」 網友笑翻自首：我每天戳爆

都市人住大樓較少互動，社區間如有事通告，除了張貼公告欄，有時也會貼在電梯內傳達周知，一位網友發文分享在電梯內看到的22字公告，呼籲大家不要使用尖銳物品戳電梯按鍵，眾網友看了內容笑翻直呼「這電梯超兇」，也釣出不少人承認「我每天戳爆」。

一位網友在《路上觀察學院》臉書專頁發文，分享自己在電梯內看到的一份公告，內容寫著「人家貼保護膜，你用尖銳物在那戳戳戳，是在戳三小的」，「戳三小」3字還特別使用紅色，感覺得到張貼者真的很不高興。

貼文一出，眾人笑翻紛紛留言回應，「這電梯超兇」、「究派勒（台語發音）」、「夠嗆，我喜歡」、「電梯奧客遇到煩了？」、「真的，我們大樓也是都被戳個稀爛，每個禮拜都在換」、「我也好想貼一張在我們社區」、「就說不要再用鑰匙了，管理員氣瘋」。

據網友回應發現，這座貼著超兇公告的電梯是位在社科院。目前正值新冠肺炎疫期，為防接觸感染，不論公司或住家大樓，多數會將電梯的按鍵貼上保護膜，一來防疫、二來防止消毒液體噴進電梯按鍵，破壞電機設備。

貼公告提醒使用人勿以尖銳物品戳電梯按鍵，認同的人認為「那是防病毒的，消毒也方便，不要破壞」、「很多台灣人對公共設施確實不怎麼友善」；另一派則表示「我都戳爆，沒戳怎麼知道你會不會懶得消毒」、「戳爆才會換掉，光擦可能還不見得足夠」、「保護貼不就是要用來換的嗎.....不然是要防三小啦」、「雖然說我也是每天戳爆，但是我不用尖銳物」、「我都拿磁釦按」。