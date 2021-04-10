吃鹽酥雞驚見「蝸牛」氣找店家理論 老闆娘嗆：哪能控制

很多人常買外食，除了挑選CP值高之外，衛生也是一大考慮點，有一名女網友表示昨天(9日)到鹽酥雞攤買了一些炸物，回家開心享用到一半的時候，突然發現裡面有隻「炸透的蝸牛」，她看了瞬間反胃，馬上回去找店家理論，沒想到店家竟回「這不是我們能控制的」，她聽到氣翻「我們吃到活該？」。

一名女網友昨天(9日)在「爆料公社公開版」發文說，到鹽酥雞買了一盒炸物，回去吃到一半，男友突然發現裡面有一隻炸透的鍋牛，讓她瞬間反胃並且跑去告知店家，因為怕尷尬還選在客人少一點才說，沒想到老闆娘聽到卻大聲回應「奇怪這甘我什麼事？有蝸牛不是我們能控制的啊！你整包拿來我也沒辦法啊！九層塔裡面就會有蝸牛，我是不是以後都不要賣九層塔了？」。

女網友認為菜有小蟲可以理解，但這蝸牛也太大，而且最讓她不滿的是老闆娘的態度，不能控制「難道我們吃到活該嗎？」，她說，其實要的只是一句「不好意思，一個態度」，之前已經買過2、3次了，沒想到一出事就是這種態度，讓她覺得「誰還想去」。

網友看了也覺得「那就是店家沒洗九層塔啊」、「蝸牛的寄生蟲很可怕」、「這種會被我罵，討人厭的態度」、「法式鹹酥雞」、「有蝸牛還好，現在會洗九層塔的店家不多了，但是店家的態度推翻了消費者所有的善意」。