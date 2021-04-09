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悠遊卡遺失被盜刷！她想報警遭同事阻止 理由讓人聽了氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友弄丟悠遊卡，沒想到遭人撿走盜刷，她想報案卻被同事勸阻，讓她很無言。 示意圖／悠遊卡公司提供
一名女網友弄丟悠遊卡，沒想到遭人撿走盜刷，她想報案卻被同事勸阻，讓她很無言。 示意圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡不僅能搭捷運、公車、火車，還能夠用來消費購物，可說是非常方便的載具，不過也要當心萬一遺失了可能會被盜刷。一名女網友就是因為弄丟卡片還遭盜刷，讓她氣得想報警，但同事卻勸阻不要浪費時間，讓她聽了很無言，不過貼文一出眾人一面倒地力挺原PO報警。

原PO在《Dcard》寫道日前遺失了悠遊卡，裡頭的金額還有829元，沒想到事後調閱交易紀錄發現遭人盜刷，嫌犯不僅用來搭公車，還到超商、百貨去消費，消費最低金額有15元，最高到486元，讓她非常生氣，想報警抓人。

沒想到同事卻勸阻她不要報警，認為這點小額的錢去報警只是浪費時間，還覺得為了悠遊卡去報警像個怪人，一席話讓原PO聽了很傻眼，無奈地說「難道我想給盜刷的人一個教訓是浪費時間嗎？」

網友們一面倒地都支持原PO報案，「一定要報案的」、「這就是盜刷了不是？被盜刷不用報案嗎？」、「私底下報案就好，不要鳥同事」、「小錢可以讓人背個前科，我覺得很便宜欸」、「去報案，不會真的跑很多次法院，對方收到通知100%馬上嚇到賠錢和解」、「我會吿，讓他留個案底，值得」、「同事感覺比妳還緊張，緊張到我以為盜刷的人是他自己，告下去就對了」、「犯人是不是妳同事啊？不然幹嘛一直阻止妳報案」。

Dcard 悠遊卡

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