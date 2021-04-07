最帥背影！人妻求換位 他一聽理由秒答應拖行李從車頭走到車尾

常聽人說「台灣最美麗的風景是人」，一位女網友因本身罹患的疾病，希望能夠交換火車座位，一位乘客不計較自己手上提著大包小包行李的不方便，二話不說地答應換座位，獨自一人從車一走到車尾，拖著行李走到第1節車廂，暖心舉動令女網友相當感動，發文感謝「這是我這輩子看過最帥氣的背影」。

一位女網友4月5日在《爆廢1公社》發文表示，當天和先生須從高雄到台東一日來回，因前一日才臨時訂票，回程的部分沒能訂到相鄰的座位，而且還相隔了7個車廂。女網友自稱患有恐慌症及幽閉恐懼症，途中隧道又多又長，希望能有先生相伴安定心神。

原PO試圖嘗試和其他乘客交換座位，先在第1車廂溝通未果遭拒絕，但原PO表示能理解，畢竟相隔7個車廂真的蠻遠的，回到第8車廂的座位後，再試著與鄰座乘客溝通換座位，沒想到聽了原PO的理由後，鄰座乘客竟一口答應，也不計較本身的行李也不算少，獨自一人下車，拉著行李從第8車廂走向第1車廂。原PO看著這位暖心乘客的背景，心中滿是感謝，發文寫下「這是我這輩子看過最帥氣的背影」，希望藉由網路的力量，讓這位暖男知道自己有多麼地感謝他。

貼文一出，眾人紛紛留言大讚這位原PO文中的小暖男，「祝福你跟他都一切平安順心」、「很溫暖的人」、「密閉恐慌真的需要熟人在身旁，才能感到安心，我能懂你的感受，那位善舉人士，真的很棒，加油」，並鼓勵原PO「記得下次幫助一樣需求的人就好」。