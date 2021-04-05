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同為大眾運輸為何「北捷大勝台鐵」網曝關鍵：不能比

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵又爆重大傷亡事故，有網友發文詢問為何「北捷大勝台鐵」，貼文引起熱烈討論。圖／聯合報系資料照片
台鐵又爆重大傷亡事故，有網友發文詢問為何「北捷大勝台鐵」，貼文引起熱烈討論。圖／聯合報系資料照片

台鐵太魯閣408號車次遭邊坡滑落的工程車撞上導致出軌意外，死傷慘重。雖說人禍難防，有網友仍認為台鐵應負起部份責任。一名網友便發文詢問「台鐵為何常出包」，貼文引起熱議。

原PO在PTT 八卦版提問「北捷這麼好，台鐵這麼爛，為啥？」，他在文中表示北捷具備乾淨、安全、可靠、準時的特點，品質堪稱世界第一。他表示北捷營運也相當穩定，「北捷就營運的好好的，也沒有私有化聲浪」。

對照之下，原PO指出台鐵事故頻傳，「出包不斷，葬送多條人命，讓台灣丟臉丟到國際」。此外他也不滿政府未重視台鐵改善，「政府高層每次都說聽到了，結果什麼改革都沒有」。文末他請教網友兩者差異甚多的問題何在，「有沒有同樣是公部門營運，北捷世界第一，台鐵卻慘不忍睹的卦？？」

貼文一出引來許多網友分析回應，部份網友指出差異在於捷運路權獨立，「北捷營運的環境相較台鐵單純很多，里程短、車種單純」、「北捷不可能有人開車掉到軌道吧」、「其實嚴格說起來台鐵在地下化的路段也沒有發生什麼意外啊，都嘛是在開放式空間下才容易出事，這樣類比不太恰當」、「地下化和高架，不會碰到像台鐵的狀況啊吧」、「封閉軌道就少很多鳥事了」。

部分網友則認為台鐵的收費低廉、營運上也因路線廣、車種多元而難以控管，「價格，同樣里程台鐵便宜許多，沒經費就沒品質」、「一個跑全國一個跑市內」、「公司治理出問題啊，長期票價凍漲導致各種cost down」、「北捷的車同樣的速度，又慢，又沒有啥蚊子站的包袱，台鐵全省多少個蚊子站」。

台鐵 PTT 捷運 太魯閣撞車事故

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